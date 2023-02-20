走私菸彈變裝躲避查緝 台北關單日查獲千餘條創新高

近年電子加熱菸廣為流行，國境解封後不少民眾赴日購買大批菸彈返台，雖然「菸害防制法」今年三讀通過修法，但新法上路時間仍待行政院公布，電熱式菸草產品在國內仍屬未開放進口物品。關務署台北關昨天（19日）單日就查獲多組旅客夾帶加熱菸菸彈共1138條，其中一組更是帶了多達640條菸彈還變裝企圖闖關，創下台北關單日及個案查緝數新高。

由於加熱菸品走私猖獗，關務署台北關針對過去查緝個案及大數據進行分析、研究，鎖定多名特定對象，昨天把握可疑旅客返台時進行攔查，成功攔下自日本關西機場搭機返台的游姓女子及另外兩名同行友人，並在他們的隨身及托運行李中查獲640條菸彈，並依海關緝私條例沒入。

據了解，游姓女子等三人出境時已被台北關鎖定，官員昨天手持三人出境時的影像認人，但該航班旅客入境時卻找不到他們，結果一名海關官員突然發現三人刻意從其他航班的行李轉盤方向繞路通關，隨後果然在三人的行李箱中查獲共640條菸彈，創下個案最高記錄。

知情人士透露，因走私菸彈返台販售的利益驚人，走私集團用盡手段躲避海關查緝費盡心思，搭機抵達國外旅遊景點時還會接髮、剪髮、大幅改變穿衣模式，營造不同的造型樣貌再回國，也刻意不走快速通關，以免留下入境影像。

此外，為了避免菸彈放在託運行李內會被X光儀檢查獲，有心人士在海外購買後就將菸彈隨身攜帶，為了避免隨身行李被抽查，返國入境通過海關檢查台前，再將隨身行李中的菸彈與托運行李的衣物互換，藉此躲避查緝。