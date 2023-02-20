彰化竟有毒品倉庫 查獲市價二億毒品起訴二人

彰化和新北地檢署今年1月共同偵辦以竹聯幫大哥為首的販毒集團，在彰化市和和美鎮破獲毒品倉庫，起出市值約2億元的104公斤K他命毒品，彰化地檢署依毒品危害防制條例將負責運輸和看守的幹部許男和林男提起公訴。

彰化地檢署襄閱主任檢察官吳宇軒表示，今年1月彰檢獲新北地檢署情資，指出疑有黑幫的毒品倉庫設於彰化縣轄，即由專責檢察官吳皓偉指揮偵辦，召集刑事警察局偵查第三大隊、彰化縣警察局鹿港、芳苑及和美等分局組成專案小組，前往彰化市及和美鎮等地進行監控。

檢警見時機成熟於1月12日執行搜索，在彰化市、和美鎮2處民宅毒品倉庫共查扣第三級毒品愷他命重達104公斤，市價至少2億元，並將毒品倉庫看守幹部林男與許男聲押獲准。

檢方查出，林男與許男負責從彰化毒品倉庫將K他命運送出去交貨，許男每月能獲20萬元報酬，已獲利240萬元，幫派上游幹部小飛則每月給林男1萬，並承諾過年還要給他10萬元。

據了解，竹聯幫明仁會以26歲方姓大哥為首，產銷一條龍，還有製毒工廠，並銷售毒品咖啡包，由旗下小弟層層分銷，毒害不少年輕人。