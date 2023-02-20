連破3座毒品咖啡包分裝場 警追倉庫再搜K他命121公斤
竹聯幫明仁會幹部方姓男子涉嫌在新北市租屋3處設毒品咖啡包分裝場，刑事局搜出毒咖啡5769包，查獲方等30人；本月追到彰化縣2處毒品倉庫，起獲市值2億元的K他命121公斤，逮捕涉嫌看管的林姓、許姓男子，彰化地檢署依毒品罪起訴兩人。
警方調查，方姓男子等人在新北樹林區某社區大樓、透天厝租屋，在中和某社區大樓租屋，分裝毒品咖啡包，摻入K他命、喵喵及一粒眠。
警方偵辦期間，宜蘭縣一名做工男子懷疑20多歲兒子吸毒，暗中尾隨外出，發現兒子在超商外向該販毒集團成員購買毒咖啡，當場制止，去年7月被成員持槍至住家恐嚇，威脅別多管閒事，他報警處理。
刑事局偵三大隊第一隊接獲情資，前年9月至去年10月搜索3處分裝場，搜出毒咖啡5769包、喵喵11公斤、一粒眠5公斤及K他命4公斤，拘提、逮捕方等30人，含涉持槍恐嚇的2名男子，新北地檢署依毒品罪起訴全案。
刑事局追查，集團在彰化市、和美鎮租倉庫存放K他命，本月9日搜索，逮捕負責看管的36歲林姓、27歲許姓男子，林曾被查獲毒品案，兩人無幫派背景，坦承受託以每月20萬元報酬看管毒品。
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