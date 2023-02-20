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雙胞胎毒蟲出獄不到半年 雙載鎖定女騎士當街搶劫

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化市楊姓雙胞胎兄弟今年2月間騎機車尾隨女騎士，當街搶走機車女騎士放在前方掛勾的包包，3小時內就在台中市被警方查獲，但兩兄弟也已把香奈兒皮夾內近3千元現金買了毒品。彰化地檢署今天依搶奪罪嫌起訴兄弟倆，並請法官加重其刑。

起訴書指出，44歲楊姓雙胞胎兄弟2月3日從台中市騎機車到彰化市找尋犯案目標，近中午尾隨一名機車女騎士到中興路與光華街口時，女騎士正在等待路口閃燈，騎機車雙載的楊男兄弟突從後方追上來，伸手搶走陳女掛在機車前方掛勾上的包包就逃離。

光天化日騎車行搶的畫面被路口監視器拍到，讓看到影片的民眾議論紛紛，直說實在太可怕、太誇張。女騎士被搶走的包包內有價值共7萬元的香奈兒皮夾和iPhone手機，及現金3007元。

不過警方也立即在3小時內就在台中市烏日區的堤防道路逮到楊姓兄弟，發現兩人已迫不及待拿搶來的現金2951元去購買毒品和飲料。

檢方查出，楊姓兄弟就曾因搶奪、竊盜與毒品案被判刑7年多，2017年被縮短刑期假釋出獄，但又於2018年又因毒品案再判1年5月，去年9月才又因縮刑期滿出獄，但出獄後不到半年又搶劫與吸毒，因此檢方將兩人依搶奪罪嫌起訴，並以兩人是累犯，請法官加重其刑。

彰化市區今年2月初發生機車女騎士被搶，警方在2個多小時後就在台中市將楊姓雙胞胎搶匪逮捕歸案。圖／警方提供
彰化市區今年2月初發生機車女騎士被搶，警方在2個多小時後就在台中市將楊姓雙胞胎搶匪逮捕歸案。圖／警方提供
彰化市今年2月間發生一起光天化日搶劫案，楊姓雙胞胎兄弟騎機車尾隨女騎士，當街搶走機車女騎士放在前方掛勾的包包，。圖／民眾提供
彰化市今年2月間發生一起光天化日搶劫案，楊姓雙胞胎兄弟騎機車尾隨女騎士，當街搶走機車女騎士放在前方掛勾的包包，。圖／民眾提供

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