影／攜毒遛狗穿越馬路遇到警察 小白犬無辜眼神看主人被上銬

新北市蘆洲區莫姓男子日前抱著寵物犬違規穿越4線道馬路，剛好被路過的警察遇見而攔下，他從皮夾掏出證件時，又被發現夾藏4包海洛因。員警質問：這是什麼？他的小白狗用無辜眼神看了毒品一眼，又抬頭看看主人，似乎也知道事情不妙。

42歲莫姓男子16日上午9時許，帶小狗出門散步，因為要過馬路，擔心牠會害怕，於是抱在懷裡，結果卻懶得多走幾步路到斑馬線，便直接穿越蘆洲區中山一路。

剛好蘆洲警分局延平派出所所長王品正與警員鄭力瑋、莊家明，各騎1輛機車路過看見，將莫男攔下準備開罰交通違規。不料他從皮夾拿證件時，被員警眼尖看見夾藏4小包海洛因共2公克，當場上銬逮捕，他的狗在旁全程目擊。

莫男要求先回家安置小狗，再到派出所接受詢問調查，孰料警方陪他回家一趟，經其同意附帶搜索，又從臥室梳妝鏡後方找到1支用過的注射針筒、1包摻有海洛因的葡萄糖共13.9公克。