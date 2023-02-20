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影／攜毒遛狗穿越馬路遇到警察 小白犬無辜眼神看主人被上銬

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市蘆洲區莫姓男子日前抱著寵物犬違規穿越4線道馬路，剛好被路過的警察遇見而攔下，他從皮夾掏出證件時，又被發現夾藏4包海洛因。員警質問：這是什麼？他的小白狗用無辜眼神看了毒品一眼，又抬頭看看主人，似乎也知道事情不妙。

42歲莫姓男子16日上午9時許，帶小狗出門散步，因為要過馬路，擔心牠會害怕，於是抱在懷裡，結果卻懶得多走幾步路到斑馬線，便直接穿越蘆洲區中山一路。

剛好蘆洲警分局延平派出所所長王品正與警員鄭力瑋、莊家明，各騎1輛機車路過看見，將莫男攔下準備開罰交通違規。不料他從皮夾拿證件時，被員警眼尖看見夾藏4小包海洛因共2公克，當場上銬逮捕，他的狗在旁全程目擊。

莫男要求先回家安置小狗，再到派出所接受詢問調查，孰料警方陪他回家一趟，經其同意附帶搜索，又從臥室梳妝鏡後方找到1支用過的注射針筒、1包摻有海洛因的葡萄糖共13.9公克。

莫男坦承持有、吸食毒品，警詢後被依違反毒品危害防制條例移送地檢署偵辦。

警方令莫男蹲下，宣讀權利上銬逮捕，他的小白狗在旁全程目擊。記者林昭彰／翻攝
警方令莫男蹲下，宣讀權利上銬逮捕，他的小白狗在旁全程目擊。記者林昭彰／翻攝
莫姓男子抱狗違規穿越馬路被攔下，員警從他身上查到海洛因，他的小白狗用無辜眼神看了毒品一眼，又抬頭看看主人，似乎也知道，事情不妙！記者林昭彰／翻攝
莫姓男子抱狗違規穿越馬路被攔下，員警從他身上查到海洛因，他的小白狗用無辜眼神看了毒品一眼，又抬頭看看主人，似乎也知道，事情不妙！記者林昭彰／翻攝
莫男抱著小狗，懶得多走幾步路過斑馬線便直接穿越4線道馬路，剛好警察經過發現，攔下欲罰交通違規，意外查獲毒品。記者林昭彰／翻攝
莫男抱著小狗，懶得多走幾步路過斑馬線便直接穿越4線道馬路，剛好警察經過發現，攔下欲罰交通違規，意外查獲毒品。記者林昭彰／翻攝
莫姓男子抱狗違規穿越馬路被攔下，員警從他身上查到海洛因，他的小白狗用無辜眼神看了毒品一眼，又抬頭看看主人，似乎也知道，事情不妙！記者林昭彰／翻攝
莫姓男子抱狗違規穿越馬路被攔下，員警從他身上查到海洛因，他的小白狗用無辜眼神看了毒品一眼，又抬頭看看主人，似乎也知道，事情不妙！記者林昭彰／翻攝

毒品 寵物 交通違規

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