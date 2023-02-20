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23歲通緝犯開贓車拒檢衝撞花蓮警 冷血丟包受槍傷女友今被逮
花蓮23歲潘姓男子因毀損罪遭通緝，在屏東偷了一輛車開到花蓮新城鄉，在嘉里路段遇警攔查，拒檢還倒車衝撞逃逸，警方立即開槍阻止未果，流彈卻傷及副駕駛座的黃姓女子。潘男將女子丟包在國軍花蓮總醫院，幸好黃女沒有生命危險。警今逮到潘男，依毀損通緝、竊盜及加重妨害公務罪嫌將全案移送法辦。
昨晚21時30分，花蓮縣警察局交通隊員警執行巡邏勤務，在新城鄉嘉里路與嘉里四路口，發現一輛可疑車輛停放路邊，經查詢是失竊車輛。警方前往盤查，駕駛潘男不但沒有配合，反而倒車衝撞逃逸，員警見狀上前緊靠駕駛座車門，並試圖拉開車門阻止，但潘男仍踩油門不顧安危甩尾加速離去，員警立即跳離險遭拖行。
劉姓員警依警械使用條例，大膽正確使用槍械，往車輛後方開了3槍，後車窗破裂。不過，流彈傷及坐在副駕駛的20歲黃姓女子，子彈貫穿座椅頭枕，再卡在女子左頸部裡，潘姓犯嫌不僅未將女子即時送醫，還將她丟包在國軍花蓮總醫院附近。
國軍花蓮總醫院急診室於昨晚9時33分收治黃女，經調閱醫院駐地監視器，發現白色車輛在院區附近讓傷者下車後逕行離去，女子步行入院就醫，幸好子彈沒有傷到黃女的主動脈，傷勢不嚴重，緊急開刀後無生命危險。
經警局勤指中心通報線上警力攔截圍捕，新城警分局於今天0時40分，在新城鄉193線約8公里處空地尋獲涉案車輛，但潘男已逃離，前後車牌均已取下，且車門上鎖，現場無法採證，派遣拖吊車移置採證。警方於今天上午11時緝捕潘男到案，全案依毀損通緝、竊盜及加重妨害公務罪嫌，依法送辦。
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