天道盟太陽聯盟「走跳大台北恐嚇取財」 新北警逮14人送辦

天道盟太陽聯盟23歲張姓男子等人，在大台北地區犯下多件恐嚇取財、妨害秩序等案件，嚴重危害社會治安，新北市刑警大隊蒐證後，半年內執行3波掃蕩行動，陸續拘提涉案張男等14人，全部依法送辦，檢方訊後諭令5萬元不等交保，有案件已經遭檢察官起訴。

新北市刑大指出，張男是太陽聯盟員山分會重要幹部，平日在大台北地區活動，以恐嚇取財、處理債務、圍標土方工程為主要經濟來源，藉由暴力滋事壯大聲勢，張男曾率員以「拚錢」為藉口，持刀械脅迫林姓被害人父子交付30萬元等不法情事。

另外，竹聯幫明仁會陳姓男子與吳姓被害人有感情糾紛，張男受陳男之託，暴力衝撞被害人車輛，更強押被害人上山毆打，惡性重大，經半年蒐證，自去年8月至今年2月，持票分3波行動拘提張男等14人，查扣作案用棍棒、電擊槍、手機等證物，詢後依違反組織犯罪、恐嚇取財、妨害秩序等罪嫌移送新北檢偵辦。