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上任首赴刑事局宣示反毒 陳建仁：做好防制治安好一半

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

近年大麻、新興毒品快速擴散，政府列為緝毒重點，行政院長陳建仁上任後今首度赴刑事局，宣示反毒。他說，毒品易衍生犯罪，治安最重要是防制毒品，做好毒品防制，治安好一半。

高檢署統合檢、警、調、海巡、憲兵、關務6大緝毒系統，2018年起執行7波安居緝毒專案，去年7至12月第7波掃蕩，查獲1萬103人，其中製造、運輸、販賣2940人，共羈押7百人；查獲毒品6954.51公斤、大麻8220株、毒品咖啡包4萬633包及製毒工廠92座。

陳建仁說，治安是國人生活最密切、最直接感受、最關心議題，毒品涉及龐大利益往往是組織犯罪背後重要金流來源，易衍生其他犯罪，防制毒品是治安工作最重要一環，「毒品防制工作做得好，治安就可以好一半！」

他表示，蔡英文總統高度重視，政府2017年提出新世代反毒策略，4年投入1百億元預算，2020年執行減少供給、需求、傷害「反毒3減」，核定新世代第2期，投入經費提高至150億元，加強阻絕境外、壓制境內、強化檢驗及降低再犯。

他指出，深入社區查緝，整合社區大樓保全、管委員等民間力量，從吸毒、販毒、運毒者找到製毒源頭，瓦解製毒幫派；毒品新生人口比例逐年下降，施用新興毒品死亡人數獲穩定有效控制，販毒被告羈押率維持8成以上。

他說，反毒是長期抗戰，面對國內大麻、新興毒品問題，行政院要求相關部會加強查緝及宣傳，掌握毒品供應網絡向上溯源、向下刨根，阻斷毒品進入社會與校園，主動挖掘施用毒品黑數，尤其

最容易受引誘的青少年。

他說，為減少再犯率，政府正執行施用毒品者再犯防止推進計畫，從保護、處遇、銜接、復歸社會，建立友善接納環境及兒少防護網，結合醫療心理衛生專業機構協助戒毒，每減少一位吸毒者，就代表一個家庭免受毒害悲劇。

行政院長陳建仁（右三）上任後首度赴刑事局，宣示反毒，指治安最重要是防制毒品。記者李奕昕／攝影
行政院長陳建仁（右三）上任後首度赴刑事局，宣示反毒，指治安最重要是防制毒品。記者李奕昕／攝影
行政院長陳建仁（右二）上任後首度赴刑事局，宣示反毒，指治安最重要是防制毒品。記者李奕昕／攝影
行政院長陳建仁（右二）上任後首度赴刑事局，宣示反毒，指治安最重要是防制毒品。記者李奕昕／攝影

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