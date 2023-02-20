涉教唆去年底「菲力國王」開槍案？遭影射藏鏡人泰國落網

彰化縣詹姓男子去年底持長槍，在台中電子遊藝場「菲力國王」前掃射11槍，事後向台南白河分局投案，詹遭聲押獲准，不過全案因台南程姓賭客，在案發前多次在網路平台發布影片，被警方鎖定為重要關係人，昨天透過司法互助，已帶到程姓賭客，返台後將釐清他與案情關連性。

據查，因程姓賭客在案發前多次發布臉書等網路平台的文章、影片，還曾提到要遊藝場員工，「離門口遠一點」，加上程在案發後出國，被檢警認定與案情有關，涉嫌教唆，因經發布通知後，不到案說明，經檢方通知領事局後，撤銷護照，開出拘票，昨晚由台、泰的司法互助機制，帶到程，待程回國後將釐清案情。

彰化縣詹姓男子去年12月18日下午2時許，持自動突擊步槍M4A1，前往台中市知名電子遊藝場「菲力國王」掃射，案發2小時到台南市白河警分局投案，繳出長槍、百發子彈，移送檢方訊問後，同年月20日凌晨聲押獲准，據查，詹否認有人唆使，辯稱「替朋友出氣」。

菲力國王在傳出槍響後，道上傳聞恐怕與台南白河程姓賭客，在去年底指控在台中被詐賭上千萬元有關，還提到業者有意以百萬紅包化解衝突，但被其拒絕，程連日來在臉書、IG、抖音都有發表言論，甚至提到已跟業者「打死結」，但並未提到有糾紛的業者是誰。

但程姓賭客在當天槍響後，不只張貼相關新聞，事後因有媒體報導程在案發前，在臉書等平台的言論，影射程是幕後唆使者，程在臉書張貼新聞連結澄清，否認涉案，要媒體「別張冠李戴」。

程男去年底時又在臉書等網路平台，張貼僅友人能看到的限時動態，其中照片就是警方前往他位於七期豪宅大廳查詢的大廳監視器影像，還提到某分局人員持公文前往他的住家。

他強調，臉書、IG、抖音等平台的發文，都沒有指涉任何對象，嚴苛點解釋，也不應該算是「恐嚇公共危安罪」，他是在國外考察生意，不是外界臆測製造不在場證明。

貼文也提到，如果有必要，他回國時會撥電話給分局，告知何時入境、班機時間，全力配合警方製作筆錄，「體諒您們分局壓力」，文末也再度強調「我沒罪，沒教唆，沒人證」。