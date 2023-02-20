3千萬遊艇拖曳8.2億K他命 選前之夜搶灘失敗4人落網起訴

獅子山共和國籍遊艇「水瓶星一號」去年從泰國接運毒品，打算趁11月25日選前之夜從高雄外海搶灘上岸，當時檢警調已接獲情資，在「水」船上岸前，即在茄萣外海攔截，從船尾拖曳的救生筏裡查獲三級毒品愷他命842.2公斤。高雄地檢署偵結，日前依毒品危害防制條例，起訴沈姓主嫌及陸姓船長、船員等4人。

檢調查出，「水瓶星一號」以境外人頭為船主，去年間走私集團花約3000萬元購入後更改船名，聘請沈姓毒品通緝犯當押貨人，沈男去年11月從屏東外海經接駁登上「水瓶星一號」，先前往東引島外海，接駁從大陸出發的陸姓船長及郭姓、周姓等3人大陸船員。

沈男等陸男上船後，由陸男駕駛「水瓶星一號」先將遊艇開往泰國、柬埔寨等地整補，伺機等候毒品押運，11月18日，「水」船行駛至泰國灣附近海域，從其他船隻接駁愷他命38包上船，隨即開拔上千海浬返回台灣。

由於去年正值九合一大選，警力多抽空維持選前之夜的安全及查緝賄選，沈男等人想趁警力真空時，從高雄搶灘上岸，11月25日下午5時許，「水」船行駛至高雄茄萣外海，伺機等候機會上岸。

但當時該船已被檢警調盯上，專案人員在茄萣外海發現「水」船雷達光點後，隨即由雄檢主任檢察官李怡增、檢察官王建中指揮調查局南機站、海巡署第五海巡隊等單位，在「水」船搶灘前，前往外海攔截。

為了躲避檢調查緝，沈男等人靠近台灣外海時，先將毒品裝入救生筏內，再由麻繩牽引拖曳在船尾，當時海巡艦艇靠近時，「水」船的船員見狀隨即「斷尾求生」，斬斷拖曳的毒品後蛇行逃逸，經海巡人員追緝，仍成功靠船登檢，逮捕沈男及陸男等4人。

檢調在救生筏裡查獲愷他命842.2公斤，粗估市值約8.2億，涉案4人經檢察官複訊後，向高雄地院聲押禁見獲准，日前雄檢偵結，依運輸第三級毒品罪將4人起訴。