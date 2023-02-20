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影／持毒咖啡包辯「哈密瓜粉」 他掰不到1分鐘被警識破
謝姓男子日前行經新北板橋慈惠宮（媽祖廟），形跡可疑遭巡邏員警盤查，警問證件身分、有無違禁品，他從身上取出物品時不小心取出藏在包包內的數包毒品咖啡包，辯稱是哈密瓜粉，反引警質疑，果然最後查出當中有K他命毒品，依法究辦。
新北市保安警察大隊第二中隊員警，17日晚上執行巡邏勤務，在板橋慈惠宮（媽祖廟）附近發現謝男（42歲）形跡可疑，上前盤查，謝男從身上取出物品，想證明身上沒有違禁品，孰料不小心取出藏在包包內的數包毒品咖啡包。
警問「這是什麼？」謝男強辯「哈密瓜粉」，還強調「果汁粉啦，你看這不是咖啡包、不是毒品，你看沒關係」，警問「哪裡買的？」謝男開始緊張，擦拭額頭汗水回「我朋友的」。
警方認定有異，稱要以毒品試劑檢驗是否有毒品成分，雙方對峙約一分鐘，謝男見逃不過，主動說「我跟你們回去吧」；警方帶他返回派出所，經試劑檢驗，果然有毒品K他命摻入其中。
警方查獲毒咖啡包10包（共23.2公克），又在謝男肛門處搜到毒安非他命1包（0.61公克），警詢後依毒品罪嫌移送偵辦。
新北保大指出，各式包裝混合型毒品，嚴重戕害國人及青少年身心健康，這類毒品以調味粉混入三、四級毒品，加工分裝成各種口味的毒品咖啡包、奶茶或果汁包，吸引人好奇嘗試，呼籲民眾切勿因好奇而嘗試。
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