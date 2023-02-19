桃園刑警傳訊角頭「避風頭」 學者：手段目的要一致

桃園市警局少年隊蔡姓偵查佐在治平專案前一天，通知黑道角頭「避風頭」被訴洩密，因罪證不足獲無罪，但警界認為「有明顯瑕疵」；對此學者指出，警方與黑道互動有存在必要，事前約束也能減少犯罪發生，重點是手段、目的要一致。

資深刑警指出，警界常年存在「辦案技巧」，例如明知犯嫌位置、卻向對方謊稱「沒事」，但要等到通緝後再抓人，以獲取績效，但從未聽說有「先放假消息、後抓人」的做法，要逮人就沒有必要事先告知對方，再加上事後員警還要求「刪資料」，顯示這件案子很可能是警方走漏風聲，才會讓當事員警有機會知會檢肅對象，明顯有瑕疵。

資深刑警也表示，警方「約制」、「洩密」要分清楚，例如先前黑人家族舉辦大哥「黑人」告別式，警方會先聯繫幫派要員，請他們「不要惹事」，並事先調查出席人員名單，以便監控及維護秩序；平時若有特定人士密集在外滋事，但還缺乏事證，也會私下去訊提醒「不要這麼囂張」，盡可能減少更多犯罪發生。

銘傳大學犯罪防治學系副教授王伯頎指出，刑事警察與特定幫派人士互動，以搜集情資，是長年慣用的偵查手段，許多重案都是仰賴線民才偵破，如果刑警平時不經營人脈，「關門厝裡坐」反而會不接地氣。

王伯頎表示，以犯罪防治的角度來說，只要不觸法、遵守相關規範，員警若「事前約束」幫派分子就可避免場面失控，確實能降低社會治安風險、增加維持治安效益；不過近年警黑互動引起社會觀感不佳，以本案來說，就要注意手段和目的是否一致。

中央警察大學行政警察學系教授許福生指出，本月8日就有黑幫在西門町酒樓舉辦百桌春酒，還有高階角頭到場，但轄區萬華分局卻沒有派員蒐證，就傳出是基層員警交往受限導致，可見員警接觸黑道，如同醫生治病一定要接觸病菌，不可能完全切割，重點是要遵守申請及報備規範。