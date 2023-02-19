工人在家改造手槍和98發子彈 辯稱防身警察不信

桃園市1名許姓男子涉嫌在自家改造槍彈，新北市林口警分局前天持搜索票前往查緝，起獲改造克拉克手槍1把、子彈98顆及槍枝零組件與改造工具。許男供稱造槍防身，警方不排除他製造販售牟利，依法移送法辦。

林口警方日前接獲情資，有毒品前科的44歲許姓金屬廠冶煉鑄造工人疑似持有槍枝，於是與刑事局偵六大隊第五隊共組專案小組，跟監蒐證約1周後，向桃園地方法院聲請搜索票獲准。

警方前天中午12時許，至許男位於桃園市楊梅區住處搜索，查獲改造手槍1把、彈匣1個、子彈98顆、以及槍管等零組件半成品及改造工具1批。許嫌坦承改造槍枝，供稱因為與人發生糾紛結怨，怕被找麻煩，因此上網購買手槍零件、自學改造技術，是為了防身。

由於查獲的子彈數量較多，警方對他改槍防身的說法持保留態度，不排除是為了販售牟利，後續將再溯源詳查，警詢後將許男依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送桃園地檢署偵辦。

林口警分局提醒，槍砲彈藥刀械管制條例修正後加重刑責，無論制式或改造槍砲，凡製造、販賣、運輸可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，併科3千萬元以下罰金。