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天兵毒蟲藏毒 引周星馳電影「含笑半步癲」警啼笑皆非

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

天兵毒蟲藏毒咖啡包，竟模仿影星周星馳主演的唐伯虎點秋香中「含笑半步癲」劇情，讓警臨檢時啼笑皆非，警識破查扣相關毒品，警詢後依毒品危害防制條例送辦。

台南市永康警分局是昨晚在執行取締酒駕勤務時，永康所所長莊大成及龍潭所副所長李茂霖，帶同警員黃璽丞、周靖哲、林哲裕及董育尚，在永康區永大路二段與中山北路口路檢，發現22歲李姓男子駕駛車子飄散濃厚毒品氣味

員警向李男核對身分時，發現車門旁放有第三級毒品愷他命1罐，隨後更在李男車內起獲愷他命22包、毒品咖啡包49包、磅秤、夾鏈袋等犯罪證物，李男尿液初步檢驗亦呈現毒品反應。

員警發現毒品咖啡包以多種商品商標偽裝，如寶礦力水得或洗髮粉等，更模仿影星周星馳主演的唐伯虎點秋香中「含笑半步癲」，令人啼笑皆非。

警員苦笑說，電影「唐伯虎點秋香」中，唐伯虎稱天下第一奇毒是唐家的「含笑半步癲」，想不到這樣劇情，被不肖之徒做為毒品包，真的不解這是在演哪招？

永康警分局呼籲，毒品不僅傷害自身健康，更為家庭、親友帶來傷害，對來路不明藥物或飲品切，勿因好奇而嘗試。

天兵毒蟲藏毒咖啡包，竟引周星馳電影「含笑半步癲」劇情，讓警啼笑皆非。記者謝進盛／翻攝
天兵毒蟲藏毒咖啡包，竟引周星馳電影「含笑半步癲」劇情，讓警啼笑皆非。記者謝進盛／翻攝

毒品 咖啡 氣味

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