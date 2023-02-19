抓到了！22歲運鈔車保全竊取200萬元 在台中落網

南投草屯昨天傳出保全員監守自盜，龍邦保全賴姓保全員隨車戒護運鈔，竟趁同事下車用餐空檔，竊取運鈔車內現金200萬元，得手後逃逸藏往台中，警方獲報後，透過手機定位追緝，賴男已於昨天深夜在台中落網，相關案情偵訊釐清中。

據了解，22歲賴男任職於龍邦保全，昨上午與28歲吳姓保全員2人一組，戒護運鈔前往草屯鎮，中午用餐時間，兩人將運鈔車停放在當地青雲街，吳男先下車進入餐廳用餐，由賴男留守車上戒備護鈔。

未料，沒過多久，賴男也進入餐廳，謊稱姊姊有事找他，將運鈔車鑰匙和金庫鑰匙交付給吳男，逕自離去，吳男用餐後返回車上等候，但賴卻遲遲未歸，撥打其電話也無人接聽，發覺情況有異，檢查車內金庫才發現短少200萬元，立刻報警。

草屯警分局據報後，調閱路口監視器，發現賴男離開時，手上還提著一個綠色手提袋，步行往草屯圓環方向離去；經警方調查，賴男有詐欺、妨害性自主及偽造文書等前科，透過手機定位發現他人在台中，經追緝，昨天深夜已將他逮捕到案。