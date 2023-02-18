國軍新竹空軍基地2士兵持槍遭逮 辯「單純好玩」
國軍新竹空軍基地2名士兵涉嫌賣槍，昨遭警方約出查獲，扣回改造手槍、子彈、空包彈、手槍零件等證物，詢後依法送辦，清查槍彈來源。
警方調查，25歲劉姓男子、20歲賴姓男子分別是新竹空軍基地同一部隊的上兵、一兵，賴男日前在網路聊天室內以暱稱「U」留言自稱持有槍械，員警網路巡邏發現後私訊聯繫，見有槍支照片後將2人約出逮捕。
台北市士林分局員警假冒買家約2人昨午5時許在國道台中清水休息區交易槍支，2人駕車現身後，專案人員旋即逮捕2人，並在其座車右前座腳踏處起獲改造手槍1把、子彈18枚、空包彈50顆、槍支零組件一批，詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌將2人移送台中地檢署偵辦。
據悉，2人供稱槍彈是向不知名人士網購買來的，「單純因為好玩」，以5萬餘元購入，準備以12萬元賣出。但員警發現，扣獲手槍安裝20發長彈匣，又有零組件一批，不排除2人有自行改槍能力，將持續追查槍支來源。
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