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影／機車沒裝後照鏡 警攔查意外查獲多包毒咖啡包
陳姓男子日前騎乘機車沒裝後照鏡，土城員警攔下盤查，意外查獲多包偽裝成茶包的毒品咖啡包，警詢後依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。
新北市土城警分局清水派出所員警林凱琳及吳品諺，本月15日下午日前執行巡邏勤務，在土城區學府路一段看到陳姓男子（25歲）所騎機車未裝後照鏡，於是將機車騎士攔下，同時盤查其身分，過程中發現面露神情相當緊張的陳男，身上疑似帶有不明包裝物品，要求拿出來查看。
果真在其外套口袋發現毒品咖啡包，另在其隨身包包內，再搜出多包以茶包偽裝的毒品咖啡包及K他命，陳男表示，剛從桃園朋友那邊買來的，沒想到馬上就被警察抓到，警詢後，依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦，並向上溯源追查毒品來源，並查察有無涉及其他不法。
土城警方呼籲，近年來國內各種毒品氾濫，不肖人士更利用知名飲品偽包裝，意圖混淆民眾及警方視聽，呼籲民眾應提高警覺辨識，勿因一時放鬆戒心或好奇嚐試而染毒。
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