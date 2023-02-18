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2軍人上網賣槍遭逮 空軍司令部：清查軍方械彈無短少

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導

現役軍人劉姓、賴姓男子涉嫌販售槍支，台北市警方介入調查，昨在國道台中清水休息站內查獲2人，並查扣改造手槍、多枚子彈、槍支零件等，詢後依槍砲彈藥刀械管制條例移送台中地檢署偵辦。空軍司令部今天表示，全案已由檢警偵辦，相關單位已全面完成械彈特別清查，確證軍方械彈並無缺件短少。

空軍司令部今天指出，本屬某聯隊劉姓上兵及賴姓一兵於休假期間於網路購買改造手槍及彈藥，並再次上網販售欲賺取價差遭警查獲，全案由士林分局偵辦，並移送台中地檢署複訊。

空軍司令部說，本案已進入司法程序，本部除全力配合調查外，將依「刑懲併行」原則，核予重懲，絕不寬貸；另將援引案例，持恆加強軍法紀教育，建立正確認知及守法觀念，以維軍譽。

現役軍人劉姓、賴姓男子涉嫌販售槍支，被檢警當場查獲，空軍司令部今天表示，相關單位已全面完成械彈特別清查，確證軍方械彈並無缺件短少。本報資料照片
現役軍人劉姓、賴姓男子涉嫌販售槍支，被檢警當場查獲，空軍司令部今天表示，相關單位已全面完成械彈特別清查，確證軍方械彈並無缺件短少。本報資料照片

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