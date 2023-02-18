聽新聞
test
0:00 / 0:00
2軍人上網賣槍遭逮 空軍司令部：清查軍方械彈無短少
現役軍人劉姓、賴姓男子涉嫌販售槍支，台北市警方介入調查，昨在國道台中清水休息站內查獲2人，並查扣改造手槍、多枚子彈、槍支零件等，詢後依槍砲彈藥刀械管制條例移送台中地檢署偵辦。空軍司令部今天表示，全案已由檢警偵辦，相關單位已全面完成械彈特別清查，確證軍方械彈並無缺件短少。
空軍司令部今天指出，本屬某聯隊劉姓上兵及賴姓一兵於休假期間於網路購買改造手槍及彈藥，並再次上網販售欲賺取價差遭警查獲，全案由士林分局偵辦，並移送台中地檢署複訊。
空軍司令部說，本案已進入司法程序，本部除全力配合調查外，將依「刑懲併行」原則，核予重懲，絕不寬貸；另將援引案例，持恆加強軍法紀教育，建立正確認知及守法觀念，以維軍譽。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言