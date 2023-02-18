工人住破屋卻開200萬BMW Z4代步 老婆在家販毒賺暴利

台中洪姓男子與何姓妻子涉嫌販毒，警方經多名藥腳指認2人是上游，追查發現他們平時住在老舊公寓，洪卻開200多萬元的BMW Z4代步，何平日則擔任家庭主婦，警方搜索時何女為保護先生一口咬死，表示全是自己販賣第一、第二級毒品，但洪經驗尿也呈陽性，雙雙被依毒品罪送辦。

台中市刑大偵三隊指出，幾個月前抓到第二層藥頭向上溯源，多名購毒者供稱向太平區一對洪姓、何姓夫妻（均47歲）在住家販毒，包括第一級毒品海洛因、第二級毒品安非他命。

警方說，經查洪男白天都需要外出上班，多半由何女和上門的藥腳交易，經蒐證後報請台中地檢署指揮。警方跟監也發現，洪男雖在工廠擔任作業員，但上下班卻駕駛1輛要價200多萬元的BMW Z4新車，對比住在老舊公寓內相當突兀。

警方到場執行搜索時，何女為了保護先生，全數坦承並一肩扛起，表示販賣海洛因、安非他命都是她1人所為，因平日身為家庭主婦就兼職賣毒，現場查扣不法所得1萬5200元，而洪男全部否認，辯稱不知情。

警方雖對何女說法持保留態度，但因現有證據僅能證明何有販毒，另洪男經驗尿也呈現毒品陽性反應，已將2人依販賣、施用毒品等罪嫌送辦。