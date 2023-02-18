快訊

30多歲男已打3劑 染疫住院10天呼吸衰竭不治

本土+1萬4795人！境外299例 55死中1例為境外移入

子弟兵陳宗彥爆召妓案 賴清德首回：誠實是最好上策 須勇敢面對

聽新聞
test
0:00 / 0:00

工人住破屋卻開200萬BMW Z4代步 老婆在家販毒賺暴利

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中洪姓男子與何姓妻子涉嫌販毒，警方經多名藥腳指認2人是上游，追查發現他們平時住在老舊公寓，洪卻開200多萬元的BMW Z4代步，何平日則擔任家庭主婦，警方搜索時何女為保護先生一口咬死，表示全是自己販賣第一、第二級毒品，但洪經驗尿也呈陽性，雙雙被依毒品罪送辦。

台中市刑大偵三隊指出，幾個月前抓到第二層藥頭向上溯源，多名購毒者供稱向太平區一對洪姓、何姓夫妻（均47歲）在住家販毒，包括第一級毒品海洛因、第二級毒品安非他命。

警方說，經查洪男白天都需要外出上班，多半由何女和上門的藥腳交易，經蒐證後報請台中地檢署指揮。警方跟監也發現，洪男雖在工廠擔任作業員，但上下班卻駕駛1輛要價200多萬元的BMW Z4新車，對比住在老舊公寓內相當突兀。

警方到場執行搜索時，何女為了保護先生，全數坦承並一肩扛起，表示販賣海洛因、安非他命都是她1人所為，因平日身為家庭主婦就兼職賣毒，現場查扣不法所得1萬5200元，而洪男全部否認，辯稱不知情。

警方雖對何女說法持保留態度，但因現有證據僅能證明何有販毒，另洪男經驗尿也呈現毒品陽性反應，已將2人依販賣、施用毒品等罪嫌送辦。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

警方查出洪男平日開200多萬元的BMW Z4代步。記者曾健祐／翻攝
警方查出洪男平日開200多萬元的BMW Z4代步。記者曾健祐／翻攝
警方查出洪男平日開200多萬元的BMW Z4代步。記者曾健祐／翻攝
警方查出洪男平日開200多萬元的BMW Z4代步。記者曾健祐／翻攝
警方在何女家查獲販毒分裝袋、不法所得。記者曾健祐／翻攝
警方在何女家查獲販毒分裝袋、不法所得。記者曾健祐／翻攝

毒品 販毒

延伸閱讀

影／鹿死誰手？七人座BMW X7 M60i單挑Lamborghini Urus！

影／脅迫販毒強拍裸照暴力放貸 三重逮捕竹聯幫明仁會9人

遭貨櫃車壓頂BMW上半部幾乎削平 車上乘客幸運生還

開BMW撞死婦喊沒錢？幣商找母上香籌20萬拚交保落空

相關新聞

2國軍匿名上網賣槍 北市警約出逮人起獲槍彈

現役軍人劉姓、賴姓男子涉嫌販售槍支，台北市警方介入調查，昨在國道台中清水休息站內查獲2人，並查扣改造手槍、多枚子彈、槍支...

工人住破屋卻開200萬BMW Z4代步 老婆在家販毒賺暴利

台中洪姓男子與何姓妻子涉嫌販毒，警方經多名藥腳指認2人是上游，追查發現他們平時住在老舊公寓，洪卻開200多萬元的BMW ...

專業保母害死1歲4個月大的小孩 賠家長5萬元判刑6月

新北市蔡姓保母受託照顧1歲4個月大的小孩，發現小孩發燒、食慾不振，自行給予退燒藥致延誤就醫，造成小孩死亡，家屬提告，台北...

影／機車沒裝後照鏡 警攔查意外查獲多包毒咖啡包

陳姓男子日前騎乘機車沒裝後照鏡，土城員警攔下盤查，意外查獲多包偽裝成茶包的毒品咖啡包，警詢後依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦...

2軍人上網賣槍遭逮 空軍司令部：清查軍方械彈無短少

現役軍人劉姓、賴姓男子涉嫌販售槍支，台北市警方介入調查，昨在國道台中清水休息站內查獲2人，並查扣改造手槍、多枚子彈、槍支...

余正煌告林智堅加重誹謗 北檢下周三開庭

捲入新竹市前市長林智堅論文抄襲案的調查官余正煌，去年不滿林智堅為自清反控是余正煌抄襲其論文，因此另行提告林涉嫌加重誹謗。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦