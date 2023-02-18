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桃園市府聯合稽查舞廳夜店 警察局長吳坤旭向不法宣戰

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園市警局本周執行內政部警政署「除暴掃毒專案」，除各分局加強查緝不法，昨晚也依市長張善政治安會報指示，與消防局、社會局、教育局等局處進行聯合稽查，專案期間共查獲各類案件1107件、1236人，而警察局長吳坤旭也向不法集團宣戰，強調「犯罪分子若心存僥倖，意圖危害社會治安，將絕對無法逃脫警方的追緝及法律的制裁」。

桃園市警局指出，昨晚聯合稽查主要對象為舞廳、夜店、汽車旅館等治安顧慮場所，由於稽查小組成員包括警察、教育、社會、消防、衛生、勞動、環保、都市發展和經濟發展等局處，因此除了強力掃蕩不法，也針對營業處所違規缺失開出罰單及要求限期改善。本次專案期間查獲各類案件1107件、1236人，查扣毒品8.3公斤、改造手槍3把、子彈27顆，未來仍會持續取締追查不法。

警察局長吳坤旭表示，犯罪分子若心存僥倖，意圖危害社會治安，絕對無法逃脫警方追緝及法律制裁。而查緝毒品也是當前治安重點工作，未來仍會不定期執行臨檢，還給民眾一個乾淨、活力、安全的生活環境。

桃園市警局本周執行內政部警政署「除暴掃毒專案」，昨晚也與市府其他局處聯合稽查舞廳夜店，專案期間查獲不少各類毒品與改造槍枝。圖／警方提供
桃園市警局本周執行內政部警政署「除暴掃毒專案」，昨晚也與市府其他局處聯合稽查舞廳夜店，專案期間查獲不少各類毒品與改造槍枝。圖／警方提供
桃園市警局本周執行內政部警政署「除暴掃毒專案」，昨晚也與市府其他局處聯合稽查舞廳夜店，專案期間查獲不少各類毒品與改造槍枝。圖／警方提供
桃園市警局本周執行內政部警政署「除暴掃毒專案」，昨晚也與市府其他局處聯合稽查舞廳夜店，專案期間查獲不少各類毒品與改造槍枝。圖／警方提供

警察 毒品

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