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要領三千卻領兩萬 男被質問竟持刀恐女友
新北市蘆洲區一對情侶，因男友多領1萬7千元，雙方在租處爆發激烈口角，男友惱怒竟持水果刀揮舞恐嚇，女友受驚報警，他帶刀衝到頂樓抽菸冷靜。警獲報派員趕抵壓制張男，並在其口袋搜扣毒品，一併帶回偵辦，女友不提告，警詢後依毒品罪嫌函送法辦。
經調查，張男（28歲）與吳女（28歲）是男女朋友，兩人同居租住在新北市蘆洲區光華路132巷一棟舊公寓4樓。張男沒有固定工作，導致外面有所欠債。日前吳女將提款卡交給張男，商請他代領3千元當作生活花費。
不料，張男卻多領了1萬7千元，拿去還他欠債與貸款。吳女全然不知被蒙在鼓裡，直到周三（15日）上午，吳女去刷銀行存摺才驚見存款短少，檢視一下明細發現竟是托男友代領當天，氣得衝回到兩人愛巢找張質問「為何多領？其他錢呢？」。
張男被女友突來一問瞬間惱怒，雙方在租屋內爆發激烈衝突，過程中，張男手持利刃朝著吳女一陣揮舞，嚇得吳女往後直退，旋即撥打電話報警協處，張男見狀才轉身衝到頂樓抽菸冷靜。
蘆洲警方獲報派員趕抵，吳女稱男友持刀在頂樓處，眾警立即衝上，見張男喝令「蹲下」，但張男不願配合，還跳針問警「幹嘛！幹嘛！」警方以強制力當場將張壓制在地說「有人說你持刀，依法將你管束」張男情緒激動頻回「我沒有刀阿！」「我沒有刀阿！」，警怕刀藏在張男身上立即搜身，卻在張男褲子口袋內，查獲毒品卡西酮梅片半錠（毛重1.1公克），一併帶回偵辦。
偵詢時，吳女不願意提告，張男則坦承持用毒品卡西酮梅片半錠，並有拿水果刀恐嚇女友，對於用哪支水果刀，則辯稱已經丟棄，警詢後依毒品毒品危害防制條例，將張男函送法辦。
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