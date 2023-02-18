排解男女糾紛看神情可疑意外查獲槍 女遭前夫持槍恐嚇

基隆市施姓男昨天與前妻有糾紛，警方獲報趕至現場處理，排解時發現兩人神情緊張疑另有隱情，得知女子遭持槍恐嚇，沈男從電視櫃交出一把槍枝，警方訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇及傷害等罪嫌移送偵辦。

第二分局八斗子分駐所昨天上午獲報，新豐街一帶疑似發生男女糾紛案件，員警到場後發現報案人沈女以及其前夫施男（44歲）神情緊張，懷疑另有隱情，將2人隔開詢問。

警方調查，沈女鬆口吐露施男與其發生口角時，因情緒失控，拿出手槍威脅其人身安全，警方得知有槍不敢大意，提高警覺並安撫施男情緒，在警方勸說下，施男主動從客廳電視櫃中，將1把改造手槍交付警方。

警方馬上清槍查看，確認並無彈匣、子彈，帶回採證調查，施男表示槍枝是檢來的，當時裡面就沒有彈匣、子彈。

八斗子分駐所代理所長湯商武說，警方經施男同意搜索，在他住處及使用車輛都沒有再發現其他違禁物，查扣改造槍枝經送初步鑑定，認具有殺傷力，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇及傷害等罪嫌，移送基隆地檢察署偵辦，並追查來源。