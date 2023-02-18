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地下匯兌害人損失250萬 男被當街押上車 警速破逮三嫌

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市淡水區陳姓男子害游姓男子地下匯兌損失兩百萬。周四（16日）下午陳在中正東路被4人強押上車，旋即載往宜蘭礁溪一處工寮協商。警獲報3小時內救出陳男，逮捕在場游等3嫌，連同現場查扣槍枝、毒品等證物帶回偵辦，警詢後依槍砲、毒品、妨害自由、傷害等罪嫌送辦，並追緝另名在逃共犯。

經調查，主嫌游姓男子（48歲）多項前科，日前欲匯款250萬台幣到大陸去，陳男跟游說有特殊管道，可減少匯款手續費，遂介紹地下匯兌管道，游男不疑有他依序交匯250萬。怎料，錢「匯」到大陸那邊，游男的朋友卻沒收到匯款，找陳介紹中間人也人間消失，讓游男相當不滿。

周四（16日）下午近1時許，游男夥同林男（45歲）、林男（44歲）、綽號小宇男子分乘兩輛汽車，來到新北市淡水區中正東路一段5巷找陳男討錢，雙方直接在巷外大吵拉扯，陳男胞姊聽到爭吵聲探頭查看，卻驚見胞弟陳男被游等4嫌強押上車，趕緊打電話報警。

不久，陳男被載往宜蘭縣礁溪鄉匏杓崙路一處墓地旁工寮，遭4人一頓毒打，導致陳男左手骨折，負傷倒地。淡水警獲報，調閱沿路監視器畫面以車追人，循線於當天下午4時許，迅速趕抵凌虐地點，只見雙林兩嫌在場控制，兩人見警還一副無所謂向警辯稱「我們是在債務協商，並沒有怎麼樣呀！」

當場逮捕在場雙林兩嫌，並通知主嫌游男到場，隨後於工寮內搜扣改造手槍1把、子彈14顆、球棒1支、毒品安非他命1包及吸食器等證物，一併帶回偵辦，警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例、妨害自由、傷害等罪嫌函送游男，另雙林兩嫌則依上述罪嫌移送法辦，檢察官複訊後裁定45歲林男5萬交保，44歲林男2萬交保候傳。

新北市淡水警方於3小時內破獲擄人案，搜扣相關證物，逮捕3嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水警方於3小時內破獲擄人案，搜扣相關證物，逮捕3嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水警方於3小時內破獲擄人案，搜扣相關證物，逮捕3嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水警方於3小時內破獲擄人案，搜扣相關證物，逮捕3嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水警方於3小時內破獲擄人案，搜扣相關證物，逮捕3嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水警方於3小時內破獲擄人案，搜扣相關證物，逮捕3嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水警方於3小時內破獲擄人案，搜扣相關證物，逮捕3嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水警方於3小時內破獲擄人案，搜扣相關證物，逮捕3嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水警方於3小時內破獲擄人案，搜扣相關證物，逮捕3嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水警方於3小時內破獲擄人案，搜扣相關證物，逮捕3嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝

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