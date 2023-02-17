台東勇警逮毒品犯 畫面曝光

台東警方今天傍晚查緝毒品案件時，未料，嫌犯竟開車衝撞企圖逃逸，過程中1名女偵查隊員受傷送醫。警方立即掏槍對空鳴槍，並呼叫支援，順利將車上李、王2名嫌犯逮捕，查獲毒品及刀械等證物，訊後依殺人未遂、妨害公務、毒品危害防制條例罪嫌送辦。

台東警分局偵查隊一組人馬今天傍晚5點多，查緝毒品案件行經傳廣路一處巷弄裡，發現一部黑色百萬BMW可疑車輛，員警立即下車表明身分攔查，未料，該車輛拒絕受檢，且突然加速往前衝撞企圖逃逸。

1名女偵查隊員閃避不及遭撞擊倒地，另一名男警見狀，先對空鳴1槍，嫌犯不聽制止繼續駕車逃逸，男警再開第2槍後，並請求支援，嫌犯車輛隨後撞上巷內的民宅大門停住，車上2嫌犯逃避不及當場被員警壓制逮捕。

警方在嫌犯車上查獲大麻5包（含袋毛重0.66公克）、刀械、電擊棒等證物，隨後前往李嫌住處執行搜索時，更查獲安非他命1包（含袋毛重0.76公克）、毒咖啡果凍（含袋毛重683.37公克）、毒品咖啡包等證物。