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台東警方佯裝工人一案兩破 2通緝犯法辦

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東警方佯裝工人破獲持假鈔面交黃金詐欺案，不僅成功逮捕31歲李姓男子，同時在住處逮獲遭通緝41歲黃姓男子，一案兩破。2人訊後依詐欺通緝、妨害自由通緝、使用偽變造貨幣及毒品危害防制條例等案移送法辦。

警方指出，中興派出所日前接獲情資，李姓男子持千元假鈔透過網路購買黃金方式，再以郵局寄貨到付款方式詐取黃金，員警於賣家販售過程中取得聯繫後，佯裝工人並在今天下午1點多，賣家與李嫌相約面交，趁李持偽鈔點鈔之際趨前壓制逮捕。

員警當場查扣4萬6千元偽鈔及黃金戒指1枚，隨後前往李嫌住處，意外在頂樓查獲因妨害自由遭通緝的黃姓男子，並附帶搜索後查扣安非他命1.63公克、吸食器一批，依法逮捕帶返所偵辦。

警方調查李嫌不僅涉犯使用偽變造貨幣，也因詐欺案遭通緝中。全案將2人分別依詐欺通緝、妨害自由通緝、使用偽變造貨幣及毒品危害防制條例等罪移送台東地檢署偵辦。

台東警方佯裝工人破獲持假鈔面交黃金詐欺案，成功逮捕準備交易的31歲李姓男子。圖／台東警分局提供
台東警方佯裝工人破獲持假鈔面交黃金詐欺案，成功逮捕準備交易的31歲李姓男子。圖／台東警分局提供
台東警方前往李嫌住處，意外在頂樓查獲因妨害自由遭通緝的黃姓男子，並搜出查扣安非他命1.63公克、吸食器一批，依法逮捕帶返所偵辦。圖／台東警分局提供
台東警方前往李嫌住處，意外在頂樓查獲因妨害自由遭通緝的黃姓男子，並搜出查扣安非他命1.63公克、吸食器一批，依法逮捕帶返所偵辦。圖／台東警分局提供

通緝 詐欺 毒品

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