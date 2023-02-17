台東警方佯裝工人一案兩破 2通緝犯法辦

台東警方佯裝工人破獲持假鈔面交黃金詐欺案，不僅成功逮捕31歲李姓男子，同時在住處逮獲遭通緝41歲黃姓男子，一案兩破。2人訊後依詐欺通緝、妨害自由通緝、使用偽變造貨幣及毒品危害防制條例等案移送法辦。

警方指出，中興派出所日前接獲情資，李姓男子持千元假鈔透過網路購買黃金方式，再以郵局寄貨到付款方式詐取黃金，員警於賣家販售過程中取得聯繫後，佯裝工人並在今天下午1點多，賣家與李嫌相約面交，趁李持偽鈔點鈔之際趨前壓制逮捕。

員警當場查扣4萬6千元偽鈔及黃金戒指1枚，隨後前往李嫌住處，意外在頂樓查獲因妨害自由遭通緝的黃姓男子，並附帶搜索後查扣安非他命1.63公克、吸食器一批，依法逮捕帶返所偵辦。