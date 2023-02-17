台東警抓毒品犯開槍嚇阻 1女警遭嫌犯衝撞受傷送醫
台東警方今天傍晚查緝毒品案件時，未料，嫌犯竟開車衝撞企圖逃逸，過程中1名女偵查隊員受傷送醫。警方立即掏槍對空鳴槍，並呼叫支援，順利將車上1名嫌犯逮捕帶回分局偵辦中。
台東警分局偵查隊一組人馬今天傍晚5點多，查緝毒品案件行經傳廣路一處巷弄裡，發現一部黑色可疑車輛，員警立即下車攔查，未料，該車輛拒絕受檢，且突然加速往前衝撞企圖逃逸。
1名女偵查隊員閃避不及遭撞擊，另一名男警見狀，對空鳴1槍，嫌犯不聽制止繼續逃逸，男警再開第2槍後，並請求支援，嫌犯車輛撞上巷內的民宅大門停住，嫌犯逃避不及當場被逮捕。
受傷的張姓女偵查隊員被送往馬偕醫院急診治療，初步檢視頭部有腫脹，腿部有撕裂傷，意識清楚沒有生命危險。
據了解，衝撞企圖逃逸的李姓嫌犯，有毒品前科，早已被警方列為治安人口對象，警方盤查一輛可疑車輛時，發現駕駛疑似李嫌，立即要求李停車受檢，李見員警盤查企圖逃逸。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言