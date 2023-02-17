台東警抓毒品犯開槍嚇阻 1女警遭嫌犯衝撞受傷送醫

台東警方今天傍晚查緝毒品案件時，未料，嫌犯竟開車衝撞企圖逃逸，過程中1名女偵查隊員受傷送醫。警方立即掏槍對空鳴槍，並呼叫支援，順利將車上1名嫌犯逮捕帶回分局偵辦中。

台東警分局偵查隊一組人馬今天傍晚5點多，查緝毒品案件行經傳廣路一處巷弄裡，發現一部黑色可疑車輛，員警立即下車攔查，未料，該車輛拒絕受檢，且突然加速往前衝撞企圖逃逸。

1名女偵查隊員閃避不及遭撞擊，另一名男警見狀，對空鳴1槍，嫌犯不聽制止繼續逃逸，男警再開第2槍後，並請求支援，嫌犯車輛撞上巷內的民宅大門停住，嫌犯逃避不及當場被逮捕。

受傷的張姓女偵查隊員被送往馬偕醫院急診治療，初步檢視頭部有腫脹，腿部有撕裂傷，意識清楚沒有生命危險。