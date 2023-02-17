竹聯幫弘仁會大哥強收保護費 北市刑大獲報赴宜蘭逮人

竹聯幫弘仁會23歲李姓大哥，在宜蘭地區恐嚇店家、濫收保護費，台北市刑大偵三隊收穫線報，日前逮捕李嫌及其同夥，並提報治平對象。

去年4月，李嫌等人在宜蘭蘇澳海鮮餐廳消費，結帳時卻故意和員工爭執，隨後率人砸店，數天後，再找人到店家，要求店家繳交兩萬多元保護費，店家不給，李嫌再找人到店家騷擾。

李嫌除了向餐廳要保護費外，又到蘇澳一處舒壓館，再要求兩萬多元保護費及插乾股，舒壓店無奈交付。

台北市刑大偵三隊接獲線報，循線調查，和宜蘭縣警局、北市士林警分局共組專案小組，14日持拘票、搜索票逮捕李嫌等人，當天李嫌和女友外出吃早餐，才出門就警方上門，女友還天真說今天情人節，拜託警方不要抓人。