大麻、K他命直接擺陽台 吸食器藏獨角獸飾品露餡遭逮

新北市新莊區鄧姓男子經常在莊崑路租處吸毒。新莊警方獲報蒐證調查，周三（15日）中午持搜索票前往搜查，於陽台茶几查獲毒品大麻、K他命，另旁一彩虹獨角馬陶瓷擺飾內，搜獲毒品吸食器，一併帶回偵辦，警詢後依毒品罪嫌移送法辦。

經調查，鄧姓男子（27歲）有多項前科，目前從事廣告設計工作，他與女友租住在新北市新莊區莊崑路，因不時在租處陽台外吸毒被人檢舉。警方獲報派員蒐證多日，於周三（15日）中午12時許，持搜索票前往搜查。

只見鄧男一開門，一副若無其事，還對警說「有搜索票嗎」經警出示搜索票表明來意入內搜索。鄧男跟前跟後還數次向警辯稱「我就沒有用毒品阿」「怎麼有可能會用」。直到警方在陽台茶几上，一彩虹獨角馬陶瓷擺飾內搜出大麻吸食器，還在一旁查扣2包大麻（毛重0.63克）、K他命（毛重0.23克）、吸食器等證物。當場被警斥罵「東西都在這還說沒有」一併帶回偵辦。

偵詢時，鄧男坦承吸食，警詢後依毒品罪嫌移送法辦。警方表示，新北市警局推動「清源專案2.0」，結合「社區警政再出發」，與里民建立夥伴關係，並透過里長、大樓管委會加強犯罪預防宣導，這次就是最好的合作方式，有效清除犯罪根源，淨化轄內社區治安。