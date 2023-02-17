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逃亡18年通緝犯也搶賺「燈會財」 違規擺攤遭警緝獲
台灣燈會今年在台北舉辦，吸引許多民眾觀賞，因此也有許多流動攤販聚集，希望趁機發燈會財，68歲吳姓攤商身揹18年的毒品通緝，也來燈會擺攤，卻因違規擺攤遭警方攔查，他不願透露身分，被帶回派出所，最後警方識破身分，解送地檢署歸案。
台北市信義警分局員警，日前執行2023台灣燈會展區交管及安全維護勤務，在四四南村燈會展區周遭巡邏時，發現一名中年男子違規擺設流動攤販，員警上前取締，男子神色緊張，說話支支吾吾，還報假證號給警方盤查。
由於男子始終無法報出正確身分，員警依法將他帶返勤務處所查驗，赫然發現吳姓攤商，原來是18年前由板橋地檢署（現已改制為新北地方檢察署）及15年前由新竹地檢署發布的毒品通緝犯，逃亡至今超過18個年頭，吳姓攤商沒想到逃逸10多年，最後卻是在台灣燈會期間落網，警詢後解送地檢署歸案。
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