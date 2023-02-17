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影／毒品分裝廠藏身貓舍竉物店 貓砂袋內藏毒咖啡包

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市刑大日前在蘆洲區查獲毒品分裝廠藏身貓舍竉物店，負責人丁男涉嫌將毒品咖啡包包裝在貓砂袋內來躲避警方查緝，仍被新北市警方查獲，當場查扣1000多包毒品咖啡包，黑市價格約50多萬元，警詢後依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方訊後聲請羈押禁見獲准。

新北市刑大偵四隊日前獲報在新北市蘆洲區某貓舍有販賣毒品情事，經長期監控竉物店人員進出活動情形，確認十分可疑，鎖定貓舍負責人丁姓男子（47歲）身分後，報請新北地檢署檢察官指揮偵辦。

據了解，丁男為貓舍負責人且領有新北市政府核發的特定寵物業許可證，為謀取不法利益，租賃一樓店面作為貓舍，平日飼養名貴純種貓隻，暗地裡利用貓舍後方房間做為製毒場所，使用自動化器具、混合製造毒品咖啡包，並利用市售貓砂包裝袋加以包裝封口加以偽裝，藉此掩人耳目，躲避警方查緝。

警方本月6日持搜索票前往查緝，一進貓舍便見店內20多隻可愛貓隻撒嬌的喵嗚聲此起彼落，現場緊張氣氛頓時融化，經警方仔細查，從貓砂袋中起出1025包毒品咖啡包，黑市價格約50多萬元。

丁男落網後，對毒品來源及如何販售交易均三緘其口，移送檢察官複訊後，向新北地院聲請羈押禁見獲准，警方也將持續追查上游毒品來源。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

新北市刑大日前在蘆洲區查獲毒品分裝廠藏身貓舍竉物店，負責人丁男涉嫌將毒品咖啡包包裝在貓砂袋內來躲避警方查緝。記者王長鼎／翻攝
新北市刑大日前在蘆洲區查獲毒品分裝廠藏身貓舍竉物店，負責人丁男涉嫌將毒品咖啡包包裝在貓砂袋內來躲避警方查緝。記者王長鼎／翻攝
新北市刑大日前在蘆洲區查獲毒品分裝廠藏身貓舍竉物店，負責人丁男涉嫌將毒品咖啡包包裝在貓砂袋內來躲避警方查緝。記者王長鼎／翻攝
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