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影／參加八里關渡媽祖遶境 神不護佑！蘆洲警逮通緝犯法辦

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

本周二（14日）下午，新北市八里區舉辦一年一度「關渡媽祖遶境」活動，轄區警編排91名警民人力，進行交通疏導及遶境活動安全維護。其中一名楊姓男子，參與遶境活動時，被警察查到因毀損被通緝，又在身上搜出毒品，一併帶回偵辦，警詢後依毒品、通緝、社維法移送裁處。

據悉，周二（14日）下午1時許，新北市八里區舉辦一年一度「關渡媽祖遶境」活動，警方掌握情資，得知這次爐主具有幫派背景，為嚴防恐有廟會衝突，影響地方治安，遂調派91名警民人力（包括交通疏通組11名、安全維護組16名、防制滋事組11名、現場預備組5名，及民力35名、義交13名，共計91名）。

警方表示，這次遶境過程，警員林宏勳查察疑八里區龍形二街有不法情事，立即與線上警力到場盤查，發現一名楊姓男子（21歲）因毀損被發布通緝，現場盤搜又在楊男身上搜出毒品K他命香菸1支、K他命殘渣袋及彈簧刀一把，一併帶回偵辦，警詢後依毀損通緝、毒品危害防制條例、社會秩序維護法移送裁處。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

楊姓男子（21歲）因毀損被發布通緝，周二（14日）下午一點參加八里遶境活動被警查獲逮捕。記者曾伯愷／翻攝
楊姓男子（21歲）因毀損被發布通緝，周二（14日）下午一點參加八里遶境活動被警查獲逮捕。記者曾伯愷／翻攝
楊姓男子（21歲）因毀損被發布通緝，周二（14日）下午一點參加八里遶境活動被警查獲逮捕。記者曾伯愷／翻攝
楊姓男子（21歲）因毀損被發布通緝，周二（14日）下午一點參加八里遶境活動被警查獲逮捕。記者曾伯愷／翻攝
楊姓男子（21歲）因毀損被發布通緝，周二（14日）下午一點參加八里遶境活動被警查獲逮捕。記者曾伯愷／翻攝
楊姓男子（21歲）因毀損被發布通緝，周二（14日）下午一點參加八里遶境活動被警查獲逮捕。記者曾伯愷／翻攝
楊姓男子（21歲）因毀損被發布通緝，周二（14日）下午一點參加八里遶境活動被警查獲逮捕。記者曾伯愷／翻攝
楊姓男子（21歲）因毀損被發布通緝，周二（14日）下午一點參加八里遶境活動被警查獲逮捕。記者曾伯愷／翻攝
楊姓男子（21歲）因毀損被發布通緝，周二（14日）下午一點參加八里遶境活動被警查獲逮捕。記者曾伯愷／翻攝
楊姓男子（21歲）因毀損被發布通緝，周二（14日）下午一點參加八里遶境活動被警查獲逮捕。記者曾伯愷／翻攝

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