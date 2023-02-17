聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／參加八里關渡媽祖遶境 神不護佑！蘆洲警逮通緝犯法辦
本周二（14日）下午，新北市八里區舉辦一年一度「關渡媽祖遶境」活動，轄區警編排91名警民人力，進行交通疏導及遶境活動安全維護。其中一名楊姓男子，參與遶境活動時，被警察查到因毀損被通緝，又在身上搜出毒品，一併帶回偵辦，警詢後依毒品、通緝、社維法移送裁處。
據悉，周二（14日）下午1時許，新北市八里區舉辦一年一度「關渡媽祖遶境」活動，警方掌握情資，得知這次爐主具有幫派背景，為嚴防恐有廟會衝突，影響地方治安，遂調派91名警民人力（包括交通疏通組11名、安全維護組16名、防制滋事組11名、現場預備組5名，及民力35名、義交13名，共計91名）。
警方表示，這次遶境過程，警員林宏勳查察疑八里區龍形二街有不法情事，立即與線上警力到場盤查，發現一名楊姓男子（21歲）因毀損被發布通緝，現場盤搜又在楊男身上搜出毒品K他命香菸1支、K他命殘渣袋及彈簧刀一把，一併帶回偵辦，警詢後依毀損通緝、毒品危害防制條例、社會秩序維護法移送裁處。
※ 提醒您：戒毒專線0800770885
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言