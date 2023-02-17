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影／台南警鷹眼查緝 歸仁超商逮獲3名詐騙車手

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

2月陸續有民眾因網路購物遭詐欺集團鎖定，誤信成員解除其提款卡設定，受騙2萬至10萬不等金額，台南歸仁警分局連日來至遭提領超商等調閱監視器，掌握車手影像，前天在歸仁區長榮路段發現26歲施男進入超商提款，當場逮捕施及在車上接應的23歲黃男及28歲劉男，依法送辦。

歸仁警分局調查，轄區超商及金融機構ATM近日有遭詐欺車手提領跡象，除派員至遭提領地點調閱監視器，掌握車手影像外，更規畫轄內有ATM超商及金融機構巡守查緝勤務。

15日偵查隊員警埋伏時，發現3名男子駕駛一輛轎車在歸仁區超商前停車，並由施男下車進入超商提款，經員警比對，發現與先前提領車手影像相符，立即通報支援警力到場。

員警見時機成熟蜂湧而上，當場逮捕施男，以及在車上接應的司機黃男及後座劉男等3名車手，隨後在3名車手身上及車內當場查扣作案用手機、提款卡及提領現金3萬1800元等證物。

員警詢問後將施、黃及劉等3男，依涉詐欺、洗錢防制法及組織犯罪條例等罪移請台南地檢署偵辦外，擴大追查該詐欺集團上游。

歸仁警分局長邱顯良說，轄區治安維護單靠警察從「點」來做是不足的，更需擴及民眾從「面」的協助，因此，呼籲民眾多多注意身邊可疑人、事、物，發現可疑隨時撥打110報案，有效發揮「警力有限、民力無窮」的效益，共同打擊犯罪，維護社會治安。

警方在施男等3名車手身上及車內當場查扣作案用手機、提款卡及提領現金3萬1800元等證物。圖／讀者提供
警方在施男等3名車手身上及車內當場查扣作案用手機、提款卡及提領現金3萬1800元等證物。圖／讀者提供

車手 超商 詐欺

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