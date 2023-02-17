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影／假裝打公用電話躲警遭識破 男子乖乖交出這包東西

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市林姓男子日前騎機車行經板橋區見巡邏員警靠近，連忙停車未熄火就下車，走到騎樓假裝打公共電話，躲警動作太明顯遭識破，最後乖乖交出一包大麻及安非他命殘渣袋，警詢後依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

板橋警分局後埔派出所員警李睿勳、吳佳澤本月11日晚上9時許，巡邏行經板橋區華興街與貴興路口，發現路邊停著一台未熄火的機車，騎士林姓男子（37歲）神色慌張地在講公共電話，隨即下車關心詢問，過程中員警眼尖發現公共電話上螢幕並沒有顯示金額，但林男卻堅稱正在跟女友聊天，員警察覺可疑隨即查驗身分，發現他是毒品驗尿人口。

員警仔細盤問下，林男從衣服口袋內，掏出一小包大麻和安非他命殘渣袋一包，坦言看到員警巡邏一時緊張，才會連忙停在路邊，假裝打公共電話，沒想到仍被員警發現，警方當場上銬帶回，警詢後隔天依違反毒品罪嫌移送新北地檢察署偵辦。

板橋警方呼籲，為貫徹掃蕩毒品決心，將持續加強查緝各類毒品，並向上溯源向下刨根積極偵辦，全力打擊販毒集團不法犯行，以淨化社會治安，給民眾安心的生活環境。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

新北市林姓男子日前騎機車行經板橋區見巡邏員警，連忙停車未熄火就下車，走到騎樓假裝打公用電話，躲警動作太明顯遭識破，最後乖乖交出一包大麻及安非他命殘渣袋，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市林姓男子日前騎機車行經板橋區見巡邏員警，連忙停車未熄火就下車，走到騎樓假裝打公用電話，躲警動作太明顯遭識破，最後乖乖交出一包大麻及安非他命殘渣袋，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市林姓男子日前騎機車行經板橋區見巡邏員警，連忙停車未熄火就下車，走到騎樓假裝打公用電話，躲警動作太明顯遭識破，最後乖乖交出一包大麻及安非他命殘渣袋，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市林姓男子日前騎機車行經板橋區見巡邏員警，連忙停車未熄火就下車，走到騎樓假裝打公用電話，躲警動作太明顯遭識破，最後乖乖交出一包大麻及安非他命殘渣袋，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市林姓男子（）日前騎機車行經板橋區見巡邏員警，連忙停車未熄火就下車，走到騎樓假裝打公用電話，躲警動作太明顯遭識破，最後乖乖交出一包大麻及安非他命殘渣袋，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市林姓男子（）日前騎機車行經板橋區見巡邏員警，連忙停車未熄火就下車，走到騎樓假裝打公用電話，躲警動作太明顯遭識破，最後乖乖交出一包大麻及安非他命殘渣袋，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市林姓男子日前騎機車行經板橋區見巡邏員警李睿勳（左）、吳佳澤（右）靠近連忙停車未熄火就下車，走到騎樓假裝打公用電話，躲警動作太明顯遭識破，最後乖乖交出一包大麻及安非他命殘渣袋，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市林姓男子日前騎機車行經板橋區見巡邏員警李睿勳（左）、吳佳澤（右）靠近連忙停車未熄火就下車，走到騎樓假裝打公用電話，躲警動作太明顯遭識破，最後乖乖交出一包大麻及安非他命殘渣袋，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝

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