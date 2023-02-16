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影／脅迫販毒強拍裸照暴力放貸 三重逮捕竹聯幫明仁會9人

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

竹聯幫明仁會以年輕、兇殘著稱而崛起，新北市三重警方掌握其中以19歲吳姓幹部為首的組織暴力集團，不僅逼人販毒運毒，若不從則當街圍毆、強行擄走、脅迫簽立本票、甚至強拍裸照恐嚇不得報警。前天共拘提9人到案，依組織犯罪等罪嫌移送法辦。

警方從去年11月開始鎖定以吳姓男子為首的暴力集團，為擴展組織勢力，脅迫涉世未深的少年加入、要求運送毒品、恐嚇簽立本票收取高息，另並涉嫌在三重、蘆洲、新莊、板橋、中和等地，聚眾鬥毆致人成傷、強押被害人上車限制行動、強拍裸體影片恐嚇。

三重警分局偵查隊1月11日報請檢察官指揮，朝組織犯罪方向偵辦，經過2個多月蒐證，2月13日聲請拘票獲准，隔天分別在三重、新莊、中和等地同步搜索，強制拘提吳姓主嫌等9名幫眾，其中3人年僅16、17歲，其餘則從18到21歲不等，都很年輕。

警詢後將吳男等9人分別依組織犯罪、妨害秩序、傷害、毀損、恐嚇取財、妨害自由、兒少性剝削等罪嫌，移送新北地檢署、新北少年法庭偵辦及審理。

警方前天在三重區拘提竹聯幫明仁會的19歲吳姓幹部，依組織犯罪等罪嫌移送法辦。記者林昭彰／翻攝
警方前天在三重區拘提竹聯幫明仁會的19歲吳姓幹部，依組織犯罪等罪嫌移送法辦。記者林昭彰／翻攝
三重警方前天拘提9名竹聯幫明仁會幫眾，其中3人未成年僅16、17歲，全部依組織犯罪等罪嫌移送法辦。記者林昭彰／翻攝
三重警方前天拘提9名竹聯幫明仁會幫眾，其中3人未成年僅16、17歲，全部依組織犯罪等罪嫌移送法辦。記者林昭彰／翻攝

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