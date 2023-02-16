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影／吸毒慣犯攜毒趴趴走 見警圍捕嚇得呆站原地就逮

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

高姓男子為吸毒慣犯，日前攜毒在新北市樹林區大馬路上趴趴走，突見警上前圍捕，嚇得呆站原地就逮，警方當場搜出海洛因及安非他命近百公克，警詢後依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市刑警大隊偵一隊日前到新北市樹林區查案，於路邊拍照蒐證時，發現高姓男子（38歲）臉部皮膚病灶且眼神渙散，騎機車停在旁邊，員警當下覺得眼熟，猛然想起正是日前查詢過的毒品通緝犯，便埋伏機車旁，待高男回來牽車時上前壓制逮捕。

高男疑似長期服用毒品導致體弱，當幹員手搭犯嫌肩膀時，竟不自覺斷電數秒，呆如木雞立於原地，全程未有拒捕逃逸想法，乖乖就逮。警方在其隨身包包內搜出海洛因8包，共重80公克及安非他命一包，重16.03公克。

據了解，高男落網後自稱，因身患嚴重皮膚病，因聽信損友讒言使用毒品海洛因有助改善皮膚病，沒想到使用後上癮不能自拔，不僅皮膚狀況未能改善，連帶毒癮越來越大，不僅無法正常工作，金錢開銷龐大，便攜帶毒品四處兜售。

新北市刑大偵一隊隊長翁啟元表示，販毒為國際重罪，罪責相當嚴重，呼籲切勿涉法以免身陷囹圄。警方將持續打擊不法，掃蕩毒品犯罪，落實推動「清源專案2.0」政策清除社區治安毒瘤，並與檢調合作全力打擊毒品犯罪，淨化社會治安。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

高姓男子為吸毒慣犯，日前攜毒在新北市樹林區大馬路上趴趴走，突見警上前圍捕，嚇得呆站原地就逮，警方搜出海洛因及安非他命近百公克，警詢後依毒品罪嫌送辦。記者王長鼎／翻攝
高姓男子為吸毒慣犯，日前攜毒在新北市樹林區大馬路上趴趴走，突見警上前圍捕，嚇得呆站原地就逮，警方搜出海洛因及安非他命近百公克，警詢後依毒品罪嫌送辦。記者王長鼎／翻攝
高姓男子為吸毒慣犯，日前攜毒在新北市樹林區大馬路上趴趴走，突見警上前圍捕，嚇得呆站原地就逮，警方搜出海洛因及安非他命近百公克，警詢後依毒品罪嫌送辦。記者王長鼎／翻攝
高姓男子為吸毒慣犯，日前攜毒在新北市樹林區大馬路上趴趴走，突見警上前圍捕，嚇得呆站原地就逮，警方搜出海洛因及安非他命近百公克，警詢後依毒品罪嫌送辦。記者王長鼎／翻攝

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