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影／熊貓女外送兼差詐騙車手 蘆洲警方瓦解5人集團發現各有絕招
新北市1名熊貓女外送員兼差擔任詐騙車手，去年9月被鎖定，蘆洲警分局和刑警大隊花了5個月層層溯源收網，昨天逮捕竹聯幫林姓主嫌，瓦解這個利用已逃亡8年沒被抓的通緝犯指揮調度、用情侶檔擔任監視手避免獨吞錢，人人有絕招且分工縝密的「詐騙收水５人集團」。
警方去年9月在蘆洲地區發現28歲陳姓女車手，取款之後變裝化身熊貓外送員騎機車離去，經調閱近千支監視器，查出她以外送員身分掩護，足跡遍及三重、板橋、林口、新莊、北市、桃園等地，員警且發現她四處到ATM領錢時，都會有1對男女躲在附近監視。
專案小組彙整資料報請新北地檢署指揮偵辦，去年10月12日持拘票分別在桃園龜山、新北三重拘提陳姓熊貓女、28歲林男和23歲董女情侶檔到案，查扣22個人頭帳戶，統計共有44個被害人受騙，被他們領取315萬餘元。
原來陳女嫌外送員太難賺錢，加入詐騙集團，利用外送工作經驗，不僅對可提領錢的地點非常熟悉，更用外送員制服及機車作為掩護，躲避警方追緝。陳女和林男訊後被收押。
警方繼續追查他們的上游收水兼取簿手，12月5日在板橋逮捕41歲黃姓男子，發現他竟從104年被新北地檢署發布傷害通緝，每次都冒用他人身分應付盤查，只剩6個月就能閃避通緝時效，逃亡8年功虧一簣，終於落網入監服刑。
專案小組昨天中午再到三重拘提48歲林姓主嫌到案，依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪移送新北地檢署，順利瓦解這個詐騙收水集團。
經查林男是竹聯幫孝堂松山會成員，他利用善於隱藏身分的黃姓通緝犯當第二層助手調度指揮下游車手，再讓情侶檔負責收款避免錢被獨吞，最後用外送員身分掩護到處取款，雖然分工縝密，最後還是被警方一一破解。
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