影／男為消夜違規遭攔查 口香糖袋內藏毒露餡跪地求饒
台南陳姓男子昨晚騎機車違規跨越雙黃線迴轉，致後方車輛急煞險追撞，第二警分局警員將他攔下盤查，他直說趕赴著名鮑魚粥店取消夜，細心員警發現外套口袋內有包口香糖，一摸竟是2包安非他命毒品，他突然跪地哀求饒，警詢後仍依違反毒品危害防制條例送辦。
二分局海安派出所警員黃揚傑、黃伯丞等將陳男（30歲）攔下盤查，發現他神情緊張，直說要至民生路著名鮑魚粥店拿取已訂購的消夜。兩警細心觀察發現他身上所穿的外套前方口袋有突出物品形狀，經配合取出時，他仍大聲嚷嚷「只是1包口香糖而已」。
然而，細心員警一摸，立刻發現口香糖怎麼不是一顆一顆，原來口香糖包裝袋內竟藏放2包安他命毒品，戳破其謊言。「拜託，能否給我一個機會」他見犯行敗露，竟癱跪地上哀求員警放他一馬。
員警當場將他逮捕並帶回所內調查，2包第二級安非他命之毒品、重0.95公克，經毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應，詢問後依涉違反毒品危害防制條例將他送辦。
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