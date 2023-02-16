快訊

勾結酒店隱匿19億營業額逃漏稅 國泰洋酒董座速籌1億元交保

劉文正3個月前病逝美國！心肌梗塞通常快又急，發生了該如何處理

影／男為消夜違規遭攔查 口香糖袋內藏毒露餡跪地求饒

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南陳姓男子昨晚騎機車違規跨越雙黃線迴轉，致後方車輛急煞險追撞，第二警分局警員將他攔下盤查，他直說趕赴著名鮑魚粥店取消夜，細心員警發現外套口袋內有包口香糖，一摸竟是2包安非他命毒品，他突然跪地哀求饒，警詢後仍依違反毒品危害防制條例送辦。

二分局海安派出所警員黃揚傑、黃伯丞等將陳男（30歲）攔下盤查，發現他神情緊張，直說要至民生路著名鮑魚粥店拿取已訂購的消夜。兩警細心觀察發現他身上所穿的外套前方口袋有突出物品形狀，經配合取出時，他仍大聲嚷嚷「只是1包口香糖而已」。

然而，細心員警一摸，立刻發現口香糖怎麼不是一顆一顆，原來口香糖包裝袋內竟藏放2包安他命毒品，戳破其謊言。「拜託，能否給我一個機會」他見犯行敗露，竟癱跪地上哀求員警放他一馬。

員警當場將他逮捕並帶回所內調查，2包第二級安非他命之毒品、重0.95公克，經毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應，詢問後依涉違反毒品危害防制條例將他送辦。

「拜託，能否給我一個機會」陳男被查獲毒品後，竟癱跪地上哀求員警放他一馬。圖／讀者提供
「拜託，能否給我一個機會」陳男被查獲毒品後，竟癱跪地上哀求員警放他一馬。圖／讀者提供
細心員警一摸，立刻發現口香糖怎麼不是一顆一顆，原來口香糖包裝袋內竟藏放2包安他命毒品，戳破其謊言。圖／讀者提供
細心員警一摸，立刻發現口香糖怎麼不是一顆一顆，原來口香糖包裝袋內竟藏放2包安他命毒品，戳破其謊言。圖／讀者提供

毒品 反毒

延伸閱讀

影／新北警跨區桃園查獲彩虹煙毒咖啡包 逮二嫌

桃園警荷槍攻堅破2毒窟 逮販毒集團4人

影／通緝犯包內藏毒塞女友 這下沒法過情人節

新北男女第一天見面開車出門 持改造手槍、大量毒品遭逮

相關新聞

永和雞排逮捕現場網友熱議：尖峰時期討債 卡車陣都逃不掉啊

新北市永和區昨(15)日傍晚獲報「有人開槍」，警方火速在大馬路上掏槍逮人，由於正值下班交通尖峰時間，引起大批民眾圍觀，還有網友將嫌犯被逮過程PO上臉書社團「我是永和人」，引起網友熱議。

影／男為消夜違規遭攔查 口香糖袋內藏毒露餡跪地求饒

台南陳姓男子昨晚騎機車違規跨越雙黃線迴轉，致後方車輛急煞險追撞，第二警分局警員將他攔下盤查，他直說趕赴著名鮑魚粥店取消夜...

影／太想當刑警隊長 刑警背心警帽槍一應俱全、連職名章都有

吳姓男子涉嫌假冒刑警隊長，新北市警方昨在其車上及住家，搜出刑警背心、警帽、改造手槍、鎮暴槍，連職名章都有，讓偵辦員警看了...

影／瓦解9年級暴力集團 三重警逮9人全送辦

新北市三重分局破獲以吳姓嫌犯(19歲)為首等9人竹聯幫明仁會組織暴力集團，集團成員不但當街眾鬥毆致人成傷，更將被害人強押...

槍戰打死1女 槍手逃亡大陸17年回台投案

高雄土庫幫分子余姓男子十七年前因幫眾與人糾紛談判，涉嫌開槍打死張姓女子，潛逃大陸被通緝，前天搭機返台投案，被警方逮捕解送...

永和雞排店暴力討債9人全緝獲 逮捕關鍵超酷！民眾：見警掏槍不敢過馬路

新北市永和區昨天晚上傳出暴力討債糾紛，28歲蕭姓男子等9名惡煞為了索討數十萬元債務，分開兩輛車至某雞排店討債，卻一言不合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦