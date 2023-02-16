影／太想當刑警隊長 刑警背心警帽槍一應俱全、連職名章都有

吳姓男子涉嫌假冒刑警隊長，新北市警方昨在其車上及住家，搜出刑警背心、警帽、改造手槍、鎮暴槍，連職名章都有，讓偵辦員警看了也傻眼，警詢後依違反槍砲罪嫌移送新北地檢署偵辦。

土城警分局廣福派出所與土城偵查隊日前接獲線報，吳姓男子（36歲）疑似持有非法槍彈，警方立即蒐集相關事證後，向新北地方法院聲請搜索票，昨天上午6時許，趁吳男到土城區立德路停車場開車時，當場攔查，果真吳男車內搜出多把槍枝、彈匣、子彈等，隨後前往其住家搜索，赫然發現刑警背心及警帽，甚至還有職名章都有，讓員警哭笑不得。