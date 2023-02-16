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影／瓦解9年級暴力集團 三重警逮9人全送辦
新北市三重分局破獲以吳姓嫌犯(19歲)為首等9人竹聯幫明仁會組織暴力集團，集團成員不但當街眾鬥毆致人成傷，更將被害人強押上車限制行動，脅迫被害人簽立本票，強拍裸體影片恐嚇被害人不得報警，否則便將影片流出。
經警方調查，集團成員年紀很輕，有些甚至是未成年，活動地點遍布新北地區，集團為首的吳姓嫌犯為了擴展勢力，甚至以暴力脅迫涉世未深的少年入夥，要求運送毒品及恐嚇簽立本票、收取高息等違法行為。
全案訊後將吳男等9人依違反刑法組織犯罪、妨害秩序、傷害、毀損、恐嚇取財、妨害自由及兒少性剝削等罪嫌，移送新北地檢署及新北少年法庭偵辦及審理。
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