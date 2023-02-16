永和雞排逮捕現場網友熱議：尖峰時期討債 卡車陣都逃不掉啊

圖擷自「我是永和人」臉書社團

新北市永和區昨(15)日傍晚獲報「有人開槍」，警方火速在大馬路上掏槍逮人，由於正值下班交通尖峰時間，引起大批民眾圍觀，還有網友將嫌犯被逮過程PO上臉書社團「我是永和人」，引起網友熱議。

該起事件為一起暴力討債糾紛，一名蕭姓主嫌犯夥同其他9名惡煞，為索討數十萬元債務，於昨日傍晚分開兩輛車，直到前往永和某雞排店討債，一言不合下掏出辣椒槍，朝對方開槍後逃逸。歹徒坐上兩車後分頭逃竄，其中一輛賓士車在逃逸途中被攔下，警方大馬路上掏槍逮捕5人。

由於事發地點就在永和福和路與竹林路交叉口，網友紛紛表示，歹徒一定是外地來的，「不住永和」，才會選在這時間點犯案，讓「賓士車卡車陣中，只能無奈被迫下車」，還有人酸歹徒要討債也「要利用不是上下班時間」，也有人表示，「中永和尖峰時段是地獄，這是基本常識吧！」、「在中永和最不能做壞事，尤其是上下班尖峰時間，跑都跑不掉全卡車陣」。

有不少剛好趕著去接小孩的家長說，由於事發地點旁邊就是幼稚園，「剛好去接小孩，紅燈直接停在搖滾區第一排，嚇死我了」、「還好我已經接完小孩了！」、「剛剛經過，警察拔槍叫所有車上的人趴在地下，我嚇死」。網友還認為永和警察的效率真高，也有人發現，警察逮人過程中，義交仍舊「淡定指揮交通」，讓人佩服。

當地民眾表示，「永和治安越來越差了」、「永和也出棒球隊了嗎？」網友還覺得，永和其實不只治安惡化，就連建設也明顯落後新北市其他地區：「新北市其他地區都明顯看到有在建設，唯獨永和建一個公家雨遮籃球場，都蓋了快一年，雨下大一點還會淋濕，地還不平，燈也沒全亮」，為永和的未來感到擔憂。

圖擷自「我是永和人」臉書社團