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永和雞排店暴力討債9人全緝獲 逮捕關鍵超酷！民眾：見警掏槍不敢過馬路
新北市永和區昨天晚上傳出暴力討債糾紛，28歲蕭姓男子等9名惡煞為了索討數十萬元債務，分開兩輛車至某雞排店討債，卻一言不合掏出辣椒槍，朝對方開槍後逃逸。2車分頭逃竄，一輛賓士車逃逸途中被攔下，警方大馬路上掏槍逮捕5人，隨後於昨天深夜11點多，逮捕在逃4人，警詢後依法究辦。
警方昨天下午5點55分獲報，永和某雞排店「有人開槍」，正巧永和分局秀朗派出所警員潘佑哲騎車前往處理轄內火警，途中看到一夥人慌張跑回車上逃逸，認定有異尾隨在後。
潘員隨後接獲通報，隻身一人騎警車鳴笛緊跟欲攔查，所幸適逢下班時間，前方路口有交警站崗，交警聽聞警笛聲，幫忙攔下可疑賓士車，潘員隨後掏出槍枝大喝「下車」，一舉逮捕車上5名犯嫌。
永和區地狹人稠，又攔查地點是竹林路、福和路口，當時眾多人車通行，民眾看到警察掏槍大叫「下車」，嚇得不知所措，有民眾受訪說「很震撼欸，當時是下課時間，大家看到警察掏槍都不敢過馬路」。
逮捕畫面曝光，只見白色賓士車在路口先被交警攔下，當時正好燈號將轉紅燈，白車乖乖停下，隨後不到5秒鐘，緊追在後的潘員上前，果斷掏槍喝斥「下車」，車上犯嫌5人見逃不過，配合下車趴在地。
警方在賓士車內查獲8罐辣椒水、3支球棒、4把西瓜刀等罪證，經調閱監視器畫面，發現該車5人討債時沒下車；火速釐清另一車足跡漏夜追緝，於昨天晚上11點多，在北市逮捕在逃4人，車上查獲犯案用辣椒槍，警詢後依傷害、妨害秩序等罪嫌移送法辦。
據了解，該間雞排店老闆的親友在外借錢15萬元，陸續還50萬元但本金仍未還完，眾惡煞才登門討債；傷者46歲劉姓男子意識清楚，惟頭、手等多處擦挫傷，送醫無大礙。
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