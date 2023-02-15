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雞排店暴力討債「逃逸賓士車」卡車陣 獨警攔查全程掏槍喝斥5惡煞

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市永和區永利路某雞排店今天晚上近6點傳出討債糾紛，店家老闆疑因欠下數十萬債務，遭眾惡煞鬧場討債，雞排店老闆友人見狀上前處理、制止，孰料反被修理，眾惡煞情緒大發，趁亂掏出辣椒槍等「工具」攻擊，先朝雞排店老闆友人噴辣椒水後，再用槍身痛打，犯嫌一夥人犯案後，開2輛車鳥獸散逃逸。

警、消今天下午5點55分獲報，「有人拿槍攻擊」火速趕抵，在路上先攔查到一輛逃逸賓士轎車，喝斥犯嫌下車，由於適逢下班車潮，眾惡煞卡在車陣中動彈不得，被迫下車，當時只有一名警員在追，該名警員全程掏出槍枝警戒，見約20名警力後續趕抵才鬆一口氣，一舉上銬逮捕車上5名犯嫌。

警方在賓士車內找到黑色包包，包包內查獲違禁品8罐辣椒水、3支球棒、4把西瓜刀、數支手機等罪證，並循線追緝在逃車輛、犯嫌。警方表示，傷者劉姓男子（46歲）意識清楚，惟頭、手多處擦挫傷，送醫治療中。

新北市永和區某雞排店今天傳出討債傷人糾紛，眾惡煞登門討債，雞排店老闆友人遭槍枝毆打成傷，警方逮捕犯嫌5人，並追緝在逃犯嫌。記者翁至成／攝影
新北市永和區某雞排店今天傳出討債傷人糾紛，眾惡煞登門討債，雞排店老闆友人遭槍枝毆打成傷，警方逮捕犯嫌5人，並追緝在逃犯嫌。記者翁至成／攝影
新北市永和警方查扣犯案用賓士車，在車上查獲刀械等違禁品。記者翁至成／攝影
新北市永和警方查扣犯案用賓士車，在車上查獲刀械等違禁品。記者翁至成／攝影
永和警方查扣犯案工具8罐辣椒水、3支球棒、4把西瓜刀、數支手機等罪證。記者翁至成／攝影
永和警方查扣犯案工具8罐辣椒水、3支球棒、4把西瓜刀、數支手機等罪證。記者翁至成／攝影
永和警方查扣犯案工具8罐辣椒水、3支球棒、4把西瓜刀、數支手機等罪證。記者翁至成／攝影
永和警方查扣犯案工具8罐辣椒水、3支球棒、4把西瓜刀、數支手機等罪證。記者翁至成／攝影
新北市永和區某雞排店今天傳出討債傷人糾紛，眾惡煞登門討債，雞排店老闆友人遭槍枝毆打成傷，警方逮捕犯嫌5人，並追緝在逃犯嫌。記者翁至成／翻攝
新北市永和區某雞排店今天傳出討債傷人糾紛，眾惡煞登門討債，雞排店老闆友人遭槍枝毆打成傷，警方逮捕犯嫌5人，並追緝在逃犯嫌。記者翁至成／翻攝
新北市永和區某雞排店今天傳出討債傷人糾紛，眾惡煞登門討債，雞排店老闆友人遭槍枝毆打成傷，警方逮捕犯嫌5人，並追緝在逃犯嫌。記者翁至成／翻攝
新北市永和區某雞排店今天傳出討債傷人糾紛，眾惡煞登門討債，雞排店老闆友人遭槍枝毆打成傷，警方逮捕犯嫌5人，並追緝在逃犯嫌。記者翁至成／翻攝
永和警方查扣犯案工具8罐辣椒水、3支球棒、4把西瓜刀、數支手機等罪證。記者翁至成／攝影
永和警方查扣犯案工具8罐辣椒水、3支球棒、4把西瓜刀、數支手機等罪證。記者翁至成／攝影

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