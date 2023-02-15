高雄追逐槍戰1女中彈枉死 槍手逃亡大陸17年回台投案

17年前的7月18日凌晨2時許，高雄縣大社鄉觀音山一帶接連爆發追逐槍戰，造成張姓女子頭部中彈枉死，當年警方逮到涉案10名犯嫌，經法院審理後，涉案犯嫌被依殺人等罪判刑3年至14年不等徒刑，其中涉嫌開槍的余姓男子，逃亡17年後，昨天從大陸回台投案，檢方複訊後聲押，今高雄地院裁定准押禁見。

據了解，余男案發時年僅25歲，案發後隨即搭機潛逃出境，在大陸躲藏多年，後來自覺家人年紀已高，不願在國外繼續躲藏，14日下午從大陸上海搭機回台，一入境隨即被航警查獲通緝身分，解送至高雄地檢署歸案。

檢警調查，以鄒姓男子為首的3、40名不良份子自組「土庫幫」，當年曾經常持槍圍事收取保護費，2006年7月間，鄒將3把制式手槍及數發子彈交給旗下余姓、洪姓男子保管，已備不時之需。

同年7月17日深夜，鄒的劉姓小弟因女友胞妹和趙姓男子的女友發生糾紛，劉找上洪男、余男協助處理，洪男一方與趙男一方約在高雄市「海洋之星」談判，後來雙方談判破裂，余男、洪男等人持鄒男寄藏的槍彈，朝趙男一方開槍，混亂之下兩派人馬各自逃逸，未造成人員受傷。

隔天凌晨2時許，洪男等人再與趙男一方相約在高雄縣大社鄉觀音山前「輸贏」，洪男一方先行抵達，在談判地點埋伏；趙男一方則糾集施姓、葉姓、唐姓男子以及數名小弟到場，洪男見趙男一方車隊上山，兩派人馬隨即在觀音山區展開追逐。

行經大社鄉翠屏路一帶時，洪男、余男朝趙男搭乘的轎車射擊9槍，其中一顆子彈貫穿車體，造成車上女子張郁茹頭部中彈身亡，案發後余男、洪男將槍枝交還給鄒男，鄒再將槍彈交給旗下另名劉姓小弟，劉再轉交給方姓女友，方女將槍彈藏在楠梓區住處。

案發約1個半月後，警政署執行全國掃黑，警方根據線索，循線在方女住處找到鄒男藏匿的3把制式手槍與65發子彈，並在高雄縣市、桃園縣等地，陸續逮捕鄒男、劉男、蕭男等10名涉案犯嫌，至於開槍的余男、洪男則逃逸不知去向。