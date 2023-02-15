影／男「4條通」謊報名字被識破 女友哀號：他沒有啦

台中市40歲巫男載女友買東西，車輛違停遭警方盤查，謊報姓名，警方察覺男子可能有案在身謊報身分，他低聲哀求「不要這樣子啦」，一旁女友依依不捨說「他沒有通(通緝)啦」，警方突破巫男心防，查出背有4條通緝罪嫌，依法送辦。

巫男自知自己遭台中、彰化、新北地檢發布毒品危害防制條例、洗錢防制法、藥事法共4項通緝罪，卻依舊與女友在外趴趴走。

本月10日清晨1點多，巫男載女友到超商買東西，車輛違停遭警方盤查，豐原警分局翁子所員警林建良、廖辛根發現，巫男所報資訊錯誤，巫男哀求「不要這樣啦」，眼看要被帶回派出所按壓指紋確認人別，巫女友依依不捨地說，「他沒有通(通緝)啦」，更讓警方覺得事有蹊蹺。