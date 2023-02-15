影／新北警跨區桃園查獲彩虹煙毒咖啡包 逮二嫌

新北市土城警方日前跨區至桃園查獲邱姓及陳姓男子兩名藥頭，涉嫌利用網路販售毒品，查扣彩虹煙及近一千包毒品咖啡包和大麻，警詢後昨依法將二人移送桃園地檢署偵辦，並持續溯源追查毒品上游來源。

新北市土城偵查隊日前執行網路巡邏發現一名男子在臉書上張貼販售毒品資訊，13日晚上9時許循線在桃園市大溪區員林路一間便利商店前，查獲邱姓男子（38歲）涉嫌販毒，在其駕駛汽車內查獲毒品混合咖啡包240包共重795公克及彩虹菸1包。

14日凌晨1時22分在桃園市大溪區復興路上，當場提供源給邱男的藥頭陳姓子（22歲）並在陳男汽車內查獲毒品混合咖啡包703包，共重2440公克、彩虹菸10包及大麻6包，重47.23公克，疑似毒器粉末1包及智慧型手機3支。

警方隨後又在於陳男租屋處查獲毒品分裝工廠，現場查扣封口機2台、離子燙夾1支、磅秤1臺、分裝袋、分裝勺、毒品混合物、果汁調和粉2包及調配毒品筆記本1本，警詢後依毒品罪嫌將二人移送桃園地檢署偵辦。

土城警方表示，查緝毒品犯罪不手軟，將持續向上溯源滅絕毒品源頭為首要，營造人民安居樂業的生活環境，呼籲製造、販賣，運輸毒品罪刑相當重，而吸食毒品對於自身健康危害重大，切勿以身試法。

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