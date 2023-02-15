快訊

小編24小時實測ChatGPT！爸媽鬧脾氣、朋友當奧客、家裡鬧鬼 給它決策能搞定嗎？

65死！本土確診新增19,505例、356例境外 較上周三下降18.4%

機上355人！長榮航空驚傳飛行途中機艙窗戶破裂 民航局證實：調查中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／新北警跨區桃園查獲彩虹煙毒咖啡包 逮二嫌

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市土城警方日前跨區至桃園查獲邱姓及陳姓男子兩名藥頭，涉嫌利用網路販售毒品，查扣彩虹煙及近一千包毒品咖啡包和大麻，警詢後昨依法將二人移送桃園地檢署偵辦，並持續溯源追查毒品上游來源。

新北市土城偵查隊日前執行網路巡邏發現一名男子在臉書上張貼販售毒品資訊，13日晚上9時許循線在桃園市大溪區員林路一間便利商店前，查獲邱姓男子（38歲）涉嫌販毒，在其駕駛汽車內查獲毒品混合咖啡包240包共重795公克及彩虹菸1包。

14日凌晨1時22分在桃園市大溪區復興路上，當場提供源給邱男的藥頭陳姓子（22歲）並在陳男汽車內查獲毒品混合咖啡包703包，共重2440公克、彩虹菸10包及大麻6包，重47.23公克，疑似毒器粉末1包及智慧型手機3支。

警方隨後又在於陳男租屋處查獲毒品分裝工廠，現場查扣封口機2台、離子燙夾1支、磅秤1臺、分裝袋、分裝勺、毒品混合物、果汁調和粉2包及調配毒品筆記本1本，警詢後依毒品罪嫌將二人移送桃園地檢署偵辦。

土城警方表示，查緝毒品犯罪不手軟，將持續向上溯源滅絕毒品源頭為首要，營造人民安居樂業的生活環境，呼籲製造、販賣，運輸毒品罪刑相當重，而吸食毒品對於自身健康危害重大，切勿以身試法。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

新北市土城警方前天跨區桃園查獲邱姓及陳姓男子二人涉嫌利用網路販售毒品，查扣彩虹煙及近一千包毒品咖啡包和大麻，警詢後昨依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市土城警方前天跨區桃園查獲邱姓及陳姓男子二人涉嫌利用網路販售毒品，查扣彩虹煙及近一千包毒品咖啡包和大麻，警詢後昨依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市土城警方前天跨區桃園查獲邱姓及陳姓男子二人涉嫌利用網路販售毒品，查扣彩虹煙及近一千包毒品咖啡包和大麻，警詢後昨依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市土城警方前天跨區桃園查獲邱姓及陳姓男子二人涉嫌利用網路販售毒品，查扣彩虹煙及近一千包毒品咖啡包和大麻，警詢後昨依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市土城警方前天跨區桃園查獲邱姓及陳姓男子二人涉嫌利用網路販售毒品，查扣彩虹煙及近一千包毒品咖啡包和大麻，警詢後昨依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市土城警方前天跨區桃園查獲邱姓及陳姓男子二人涉嫌利用網路販售毒品，查扣彩虹煙及近一千包毒品咖啡包和大麻，警詢後昨依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市土城警方前天跨區桃園查獲邱姓及陳姓男子二人涉嫌利用網路販售毒品，查扣彩虹煙及近一千包毒品咖啡包和大麻，警詢後昨依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市土城警方前天跨區桃園查獲邱姓及陳姓男子二人涉嫌利用網路販售毒品，查扣彩虹煙及近一千包毒品咖啡包和大麻，警詢後昨依法送辦。記者王長鼎／翻攝

毒品 桃園 新北

延伸閱讀

桃園警荷槍攻堅破2毒窟 逮販毒集團4人

男子涉毒買改造手槍防黑吃黑 警逮人查扣槍彈、海洛因

張善政攬杜紫軍、孫大川入桃園市府 國家隊級大將進團隊

新北男女第一天見面開車出門 持改造手槍、大量毒品遭逮

相關新聞

影／新北警跨區桃園查獲彩虹煙毒咖啡包 逮二嫌

新北市土城警方日前跨區至桃園查獲邱姓及陳姓男子兩名藥頭，涉嫌利用網路販售毒品，查扣彩虹煙及近一千包毒品咖啡包和大麻，警詢...

台南地院法官傳言詞霸凌 4個月3書記官、2法助代理

台南地院徐姓法官遭媒體爆料，因情緒管控不當，遭檢舉以三字經和髒話辱罵書記官及法官助理，4個多月陸續有3書記官、2名法助代...

影／男子遇警偷偷藏東西 這聲嚇阻讓他嚇軟腿

高雄蔡姓男子消夜後，因違規停車遇警方盤查，他邊辯解違規行為，眼尖員警卻察覺，他趁機將物品隨手投進後車廂；警方搜查他的BM...

桃園警荷槍攻堅破2毒窟 逮販毒集團4人

桃園市龍潭警方去年偵辦一起毒品案，溯源意外獲悉李姓、羅姓男子共組販毒集團，警方經3個多月跟監蒐證，掌握犯嫌製造毒品及販售...

男子涉毒買改造手槍防黑吃黑 警逮人查扣槍彈、海洛因

基隆市王姓男子涉嫌持有改造手槍，在交易毒品時防「黑吃黑」。警方掌握事證，趁王外出時逮捕，在身上起出槍、彈，並在他的租屋處...

屏縣長治鄉公所遭搜索！涉核銷不實 1公務員收押、鄉長請回

屏東檢調日前接獲檢舉，長治鄉公所涉有不法情事，14日搜索長治鄉公所並帶回鄉長古佳川、公所公務員等人，檢方訊問後認為公所一名公務員涉違反貪汙治罪條例第5條，訊問後聲押獲准，鄉長古佳川請回，後續仍擴大偵辦。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦