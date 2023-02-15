桃園警荷槍攻堅破2毒窟 逮販毒集團4人

桃園市龍潭警方去年偵辦一起毒品案，溯源意外獲悉李姓、羅姓男子共組販毒集團，警方經3個多月跟監蒐證，掌握犯嫌製造毒品及販售據點，警方今天上午表示，日前警方持搜索票荷槍實彈至平鎮區製毒、藏毒2處攻堅偵破，逮捕李男、羅男及同夥共4人，查扣一批毒品、現金，移送桃園地檢署偵辦。

龍潭警方表示，去年底查緝一起毒品案發現有一組販毒集團參與毒品販售，警方向上溯源蒐證3個月，循線追查李姓男子（26歲）及羅姓男子（34歲）同夥共組販毒集團，並利用平鎮區偏遠郊區一棟鐵皮屋掩護，專門製造及分裝毒品，使用空煙管、捲菸器等工具製作毒品彩虹煙，再將成品移往平鎮另一處出租透天厝做為毒品集散據點，販賣毒品從中牟取不法利益。

警方掌握毒販集團犯罪事證，持桃園地法院搜索票展開攻堅行動，為防範該夥可能持有槍械反抗，警方荷槍實彈規畫優勢警力，分別前往平鎮區製毒及販售毒品據點破門攻堅，逮捕李男、羅男兩名主嫌及同夥2名男子總共共4人，並查扣毒品咖啡包197包、一粒眠5包、K他命23包及彩虹菸33支、分裝袋、電子磅秤、點鈔機等工具及手機、現金6萬餘元贓物。

李男、羅男矢口否認製造毒品、販毒，2人辯稱毒品是向在KTV向另一男子購買、持有和吸食，警方製作筆錄時，兩嫌避重就輕，警方將該夥4人依違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地檢署偵辦，李男、羅男主嫌羈押禁見，同夥1人以5交保、1人飭回，警方持續追查毒品來源。

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龍潭警方荷槍實彈破門攻堅販毒集團的製毒、販毒據點偵破。記者曾增勳／翻攝

龍潭警方偵破販毒集團製毒、販毒據點，4 嫌移送法辦。記者曾增勳／翻攝