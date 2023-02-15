聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園警荷槍攻堅破2毒窟 逮販毒集團4人
桃園市龍潭警方去年偵辦一起毒品案，溯源意外獲悉李姓、羅姓男子共組販毒集團，警方經3個多月跟監蒐證，掌握犯嫌製造毒品及販售據點，警方今天上午表示，日前警方持搜索票荷槍實彈至平鎮區製毒、藏毒2處攻堅偵破，逮捕李男、羅男及同夥共4人，查扣一批毒品、現金，移送桃園地檢署偵辦。
龍潭警方表示，去年底查緝一起毒品案發現有一組販毒集團參與毒品販售，警方向上溯源蒐證3個月，循線追查李姓男子（26歲）及羅姓男子（34歲）同夥共組販毒集團，並利用平鎮區偏遠郊區一棟鐵皮屋掩護，專門製造及分裝毒品，使用空煙管、捲菸器等工具製作毒品彩虹煙，再將成品移往平鎮另一處出租透天厝做為毒品集散據點，販賣毒品從中牟取不法利益。
警方掌握毒販集團犯罪事證，持桃園地法院搜索票展開攻堅行動，為防範該夥可能持有槍械反抗，警方荷槍實彈規畫優勢警力，分別前往平鎮區製毒及販售毒品據點破門攻堅，逮捕李男、羅男兩名主嫌及同夥2名男子總共共4人，並查扣毒品咖啡包197包、一粒眠5包、K他命23包及彩虹菸33支、分裝袋、電子磅秤、點鈔機等工具及手機、現金6萬餘元贓物。
李男、羅男矢口否認製造毒品、販毒，2人辯稱毒品是向在KTV向另一男子購買、持有和吸食，警方製作筆錄時，兩嫌避重就輕，警方將該夥4人依違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地檢署偵辦，李男、羅男主嫌羈押禁見，同夥1人以5交保、1人飭回，警方持續追查毒品來源。
※ 提醒您：戒毒專線0800770885
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言