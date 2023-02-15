快訊

土耳其毀滅性強震讓地面出現50公尺深裂谷 居民：醒來如見戰場

吳淡如「AI繪圖」在吵啥？AI詠唱師正夯 已有遊戲業開職缺

天然氣船入基隆港如台電所說安全？ 模擬卻撞壁、高風險逾一成

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園警荷槍攻堅破2毒窟 逮販毒集團4人

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市龍潭警方去年偵辦一起毒品案，溯源意外獲悉李姓、羅姓男子共組販毒集團，警方經3個多月跟監蒐證，掌握犯嫌製造毒品及販售據點，警方今天上午表示，日前警方持搜索票荷槍實彈至平鎮區製毒、藏毒2處攻堅偵破，逮捕李男、羅男及同夥共4人，查扣一批毒品、現金，移送桃園地檢署偵辦。

龍潭警方表示，去年底查緝一起毒品案發現有一組販毒集團參與毒品販售，警方向上溯源蒐證3個月，循線追查李姓男子（26歲）及羅姓男子（34歲）同夥共組販毒集團，並利用平鎮區偏遠郊區一棟鐵皮屋掩護，專門製造及分裝毒品，使用空煙管、捲菸器等工具製作毒品彩虹煙，再將成品移往平鎮另一處出租透天厝做為毒品集散據點，販賣毒品從中牟取不法利益。

警方掌握毒販集團犯罪事證，持桃園地法院搜索票展開攻堅行動，為防範該夥可能持有槍械反抗，警方荷槍實彈規畫優勢警力，分別前往平鎮區製毒及販售毒品據點破門攻堅，逮捕李男、羅男兩名主嫌及同夥2名男子總共共4人，並查扣毒品咖啡包197包、一粒眠5包、K他命23包及彩虹菸33支、分裝袋、電子磅秤、點鈔機等工具及手機、現金6萬餘元贓物。

李男、羅男矢口否認製造毒品、販毒，2人辯稱毒品是向在KTV向另一男子購買、持有和吸食，警方製作筆錄時，兩嫌避重就輕，警方將該夥4人依違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地檢署偵辦，李男、羅男主嫌羈押禁見，同夥1人以5交保、1人飭回，警方持續追查毒品來源。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

龍潭警方荷槍實彈破門攻堅販毒集團的製毒、販毒據點偵破。記者曾增勳／翻攝
龍潭警方荷槍實彈破門攻堅販毒集團的製毒、販毒據點偵破。記者曾增勳／翻攝
龍潭警方偵破販毒集團製毒、販毒據點，4 嫌移送法辦。記者曾增勳／翻攝
龍潭警方偵破販毒集團製毒、販毒據點，4 嫌移送法辦。記者曾增勳／翻攝
龍潭警方偵破販毒集團製毒、販毒據點，查扣大批毒品咖啡包等毒品及工具。記者曾增勳／翻攝
龍潭警方偵破販毒集團製毒、販毒據點，查扣大批毒品咖啡包等毒品及工具。記者曾增勳／翻攝

毒品 桃園 販毒

延伸閱讀

男子涉毒買改造手槍防黑吃黑 警逮人查扣槍彈、海洛因

張善政攬杜紫軍、孫大川入桃園市府 國家隊級大將進團隊

新北男女第一天見面開車出門 持改造手槍、大量毒品遭逮

海關緝毒犬立大功 14年查獲毒品1.2萬公斤、市值116億

相關新聞

屏縣長治鄉公所遭搜索！涉核銷不實 課長收押、鄉長請回

屏東檢調日前接獲檢舉，長治鄉公所涉有不法情事，14日搜索長治鄉公所並帶回課長、鄉長古佳川等人，檢方訊問後認為公所這名男課...

台南地院法官傳言詞霸凌 4個月3書記官、2法助代理

台南地院徐姓法官遭媒體爆料，因情緒管控不當，遭檢舉以三字經和髒話辱罵書記官及法官助理，4個多月陸續有3書記官、2名法助代...

影／男子遇警偷偷藏東西 這聲嚇阻讓他嚇軟腿

高雄蔡姓男子消夜後，因違規停車遇警方盤查，他邊辯解違規行為，眼尖員警卻察覺，他趁機將物品隨手投進後車廂；警方搜查他的BM...

桃園警荷槍攻堅破2毒窟 逮販毒集團4人

桃園市龍潭警方去年偵辦一起毒品案，溯源意外獲悉李姓、羅姓男子共組販毒集團，警方經3個多月跟監蒐證，掌握犯嫌製造毒品及販售...

男子涉毒買改造手槍防黑吃黑 警逮人查扣槍彈、海洛因

基隆市王姓男子涉嫌持有改造手槍，在交易毒品時防「黑吃黑」。警方掌握事證，趁王外出時逮捕，在身上起出槍、彈，並在他的租屋處...

影／通緝犯包內藏毒塞女友 這下沒法過情人節

新北市林姓男子因過失傷害被通緝，周一（13日）下午他與女友提前歡度情人節，遭警埋伏逮捕，盤搜過程，林男趁隙將藏毒背包塞給...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦