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男子涉毒買改造手槍防黑吃黑 警逮人查扣槍彈、海洛因
基隆市王姓男子涉嫌持有改造手槍，在交易毒品時防「黑吃黑」。警方掌握事證，趁王外出時逮捕，在身上起出槍、彈，並在他的租屋處查獲海洛因毒品，帶回偵詢後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例罪嫌送辦。
基隆警二分局幾個月前偵辦案件時，得知40多歲王男涉毒，並擁槍自重。布線蒐證並掌握具體犯罪事證後，前天會同基隆市警察局少年隊，持基隆地方法院核發搜索票，在王男義一路租住處外部署緝捕行動。
員警趁王男外出用餐時，控制他的行動，並在他的包包內查獲仿金牛座改造槍枝1把、子彈5發。隨後帶王男回住處，在屋內查扣0.4、0.5公克海洛因2小包，並將王男帶回偵詢。王男承認被警方查獲的槍枝及海洛因是他持有，但未清楚說明槍彈及毒品來源。
警二分局表示，內政部警政署規畫「全國同步掃黑、打詐、緝毒三合一專案」，分局配合相關掃蕩作為，並結合推動社區警政再出發、清源專案2.0工作，全面查緝毒品犯罪及非法槍械案件，維護民眾安居樂業環境。
※ 提醒您：戒毒專線0800770885
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