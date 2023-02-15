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通緝犯違停遭盤查謊報名字 警識破逮捕歸案

中央社／ 台中15日電

巫姓男子駕車載女友到台中市豐原區便利超商買東西，因將車子違停超商前，警方上前攔查，男子心虛謊報身分被警方識破，經查他身揹4條通緝，依法逮捕歸案。

台中市豐原警分局今天發布新聞稿指出，日前執行巡邏勤務，凌晨1時35分，行經豐原區豐東路、向陽路口時，發現一輛轎車違規停放在超商前的紅線上，上前盤查，要求車上的駕駛巫姓男子出示證件。

巫男神色慌張謊報名字，卻遲遲不肯提供身分證字號讓員警查證，警方發現有異，要求線上同仁到場支援，巫男女友自超商購物出來，苦苦哀求警方放男友一馬，雙方僵持下，支援警力到場，巫男才鬆口表明真實身分。

警方初步調查，巫男分別遭台中、彰化、新北地檢署發布毒品危害防治條利、洗錢防制法、藥事法等通緝共4案，依法逮捕歸案。

超商 通緝 台中市

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