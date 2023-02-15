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影／通緝犯包內藏毒塞女友 這下沒法過情人節

聯合報／ 記者曾伯愷林昭彰／新北即時報導

新北市林姓男子因過失傷害被通緝，周一（13日）下午他與女友提前歡度情人節，遭警埋伏逮捕，盤搜過程，林男趁隙將藏毒背包塞給女友，被警發現，警方攔下搜索，赫見包內藏有毒品海洛因、安非他命，一併帶回偵辦，警詢後依毒品、通緝移送法辦。

經調查，林姓男子（42歲）因涉嫌過失傷害屢傳未到被發布通緝。警方掌握林男時常出沒在新北市三重捷運站，於周一（13日）下午1時許派員前往埋伏，果見林男與其女友依偎，搭乘手扶梯準備進入捷運站之際，衝前表明身分攔下盤搜。

林男見狀自知無法逃去，竟趁隙將一只藏毒隨身背包交給女友，警方發現趕緊攔截，經附帶搜索，在背包內發現藏有0.69公克海洛因1包、總重8.95公克安非他命8包及2支針筒。

警準備帶林男返回派出所偵辦時，林男脫口說「怎麼連情人節跟女友出門玩慶祝一下，都會遇到警察。」讓警好氣又好笑，警詢後依過失傷害通緝、毒品危害防制條例等罪嫌，將林男移送法辦。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

新北市林姓男子因涉及傷害罪嫌被發布通緝，周一（13日）下午警方趁他與女友準備提前歡度情人節前逮人，並在其背包內搜出毒品，一併帶回偵辦，警詢後依毒品、通緝移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市林姓男子因涉及傷害罪嫌被發布通緝，周一（13日）下午警方趁他與女友準備提前歡度情人節前逮人，並在其背包內搜出毒品，一併帶回偵辦，警詢後依毒品、通緝移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市林姓男子因涉及傷害罪嫌被發布通緝，周一（13日）下午警方趁他與女友準備提前歡度情人節前逮人，並在其背包內搜出毒品，一併帶回偵辦，警詢後依毒品、通緝移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市林姓男子因涉及傷害罪嫌被發布通緝，周一（13日）下午警方趁他與女友準備提前歡度情人節前逮人，並在其背包內搜出毒品，一併帶回偵辦，警詢後依毒品、通緝移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市林姓男子因涉及傷害罪嫌被發布通緝，周一（13日）下午警方趁他與女友準備提前歡度情人節前逮人，並在其背包內搜出毒品，一併帶回偵辦，警詢後依毒品、通緝移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市林姓男子因涉及傷害罪嫌被發布通緝，周一（13日）下午警方趁他與女友準備提前歡度情人節前逮人，並在其背包內搜出毒品，一併帶回偵辦，警詢後依毒品、通緝移送法辦。記者曾伯愷／翻攝

女友 通緝 新北 情人節

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