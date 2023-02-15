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有串供之虞 南港警涉毒被收押禁見
台北市警南港分局警備隊王姓警員執勤精神不濟，分局跟監發現他與毒品人口接觸，在王住處找到安非他命毒品和吸食器；王坦承吸毒，被依毒品罪移送，因拒供藥頭被新北地檢署聲請羈押，新北地方法院開庭後，裁定收押禁見。
35歲王男原為大安警分局偵查隊偵查佐，因為上班常打瞌睡，或常在最後一刻到勤被加強督察，跟監發現王與一名毒品前科男子見面數次，本月八日搜索逮捕該男子送辦，起出安非他命，懷疑他販毒給王，報請檢方指揮，前天在王員家中搜出殘渣袋，採尿送驗後依毒品罪移送。
王男拒絕供出上游，被檢方認為有勾串證人、共犯之虞，聲請羈押後，新北地院昨晚11時許裁准。
南港警分局認為，王言行不檢，有確實證據，嚴重損害政府或公務員聲譽，身為執法人員，知法犯法，不適任警察工作，依公務人員考績法、警察人員人事條例記兩大過免職，並追究相關幹部考核監督不周責任。
※ 提醒您：戒毒專線0800770885
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